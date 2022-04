Die Unbeugsamen – Dokumentarfilm über Frauen in der Politik

Zur Uraufführung des Filmes "Die Unbeugsamen" kam sogar Angela Merkel ins Kino. Der Dokumentarfilm von Regisseur Torsten Körners erzählt von starken Frauen in der deutschen Politik. Erst 1961 schafft es die CDU-Politikerin Elisabeth Schwarzhaupt als erste Frau in die Regierung – sie wird unter Adenauer zur Gesundheitsministerin ernannt. Der Film macht deutlich, wie schwer sich die Frauen ihre Standing in den Parteien erkämpfen mussten, von Männern belächelt wurden und abgewertet. Diese Politikerinnen seien "so eloquent, haben Charisma und Witz", resümierte Filmemacher Körner, der für den Film zahlreiche Archiv-Dokumente sichtete. Hier ist der Link zur Filmseite. Und hier kann das Video bei Amazon ausgeliehen werden.

Victoria – Eine Nacht im Rausch

Auf der Berlinale 2015 machte dieser Film Furore: "Victoria" zeigt das atemberaubende Protokoll einer Nacht in Berlin. Die junge Spanierin Victoria trifft vor einem Club vier junge Männer, freundet sich mit diesen an und zieht durch die Stadt. Das Besondere an dem Film des Schauspielers und Autors Sebastian Schipper ist die Tatsache, dass es keinen einzigen Schnitt gibt in diesem Film. Der Film wurde drei Mal in einem Stück gedreht. Diese unmittelbare Nähe zu den Akteuren entfaltet einen großen Sog und eine ungeheure Faszination, zumal die Geschichte eine ungewöhnliche Wendung nimmt – und die Menschen vollkommen verändert. Video bei Amazon ausleihen.