"Everything Everywhere All at once" ist sicherlich einer der skurrilsten Filme des Jahres – und meine Empfehlung für einen dunklen Winterabend. Mit so viel Tempo, schrägen Geschichten und bizarren Ideen ist filmisch schon lange nicht mehr über den Sinn des Lebens nachgedacht worden. Zu Recht ist der Independent-Film zu den erfolgreichsten Streamingvideos des Jahres 2022 avanciert.

Die großartige Schauspielerin Michelle Yeoh verkörpert eine gestresste Frau, die im alltäglichen Chaos zwischen Arbeit, Familie und Pflege ihres Vaters versinkt – und dazu noch ganz plötzlich in verschiedenen Paralleluniversen die Welt retten soll. Evelyn springt zwischen diesen Universen hin- und her und gibt uns Einblick in die unendlichen Versionen ihrer selbst – hier ist sie Kungfu-Kämpferin, dort eine berühmte Opernsängerin und woanders eine seltsame Frau mit nudelweichen Gummifingern. Hier geht es zur Kritik.