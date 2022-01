Tipp 1 für die Google-Suche: Stellen Sie keine Fragen

Klingt im Zusammenhang mit Google zunächst merkwürdig. Denn natürlich geht es bei der Suchmaschine ja genau darum: Antworten auf Fragen zu finden.

Doch damit diese Antworten auch möglichst exakt zu dem passen, was Sie suchen, sollten Sie sich kurz überlegen: Welche Worte kommen vermutlich in dem Text (auf einer Webseite) vor, der mir diese Antwort liefert? Wie würde ich selbst den Text formulieren?

Beispiel: Sie wollen von Google wissen, welches Restaurant in München andere Menschen Ihnen ans Herz legen würden.

Neben den Begriffen "Restaurant" und "München" könnten Sie in Ihrer Suche "Tipp", "Geheimtipp" oder "empfehlen" angeben, weil vermutlich jemand eine Lobeshymne so formulieren würde: "Das Restaurant XY kann ich besonders empfehlen."

Auch Google selbst rät zu dieser Herangehensweise: Statt "mein Kopf tut weh" sollten Sie "Kopfschmerzen" als Suchbegriff eingeben, heißt es im Google-Blog. "Da dies das Wort ist, das auf einer medizinischen Webseite höchstwahrscheinlich erscheinen würde."



Tipp 2: Benutzen Sie Anführungszeichen

Wenn Sie nach einem ganz bestimmten Zitat suchen, setzen Sie dieses in der Google-Suche in Anführungszeichen. Die Länge spielt keine Rolle. In dem Fall durchsucht Google das Netz nach genau diesem Satz.

Übrigens: Wenn Sie ein Wort in Anführungszeichen setzen, sucht Google ausschließlich nach exakt diesem Wort. Ohne Anführungszeichen tauchen in den Suchergebnissen auch andere Begriffe auf, die den gleichen Wortstamm haben. Natürlich können Sie auch mehrere Begriffe in ".." setzen.

Beispiel: "Kirchenvorstandssitzung" liefert nur Ergebnisse, in denen ausschließlich dieses Wort vorkommt. Die Suche nach Kirchenvorstandssitzung ohne Anführung dagegen auch den Kirchenvorstand.

Anführungszeichen sind also nützlich, um die Google-Ergebnisse einzugrenzen.

Tipp 3: Nur auf einer bestimmten Webseite suchen

Nehmen wir an, Sie wollen ausschließlich wissen, was auf einer ganz bestimmten Webseite zum Thema Corona steht. Finden Sie zunächst heraus, welche Adresse diese Seite hat. Geben Sie dann in das Suchfeld ein: site:(Webseitenadresse) "Corona".

Also zum Beispiel:

"Corona" und site:www.bayern-evangelisch.de (wichtig: kein Leerzeichen nach site:)

Dann zeigt Ihnen Google ausschließlich all jene Unterseiten auf der Webseite der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, auf denen es in irgendeiner Form um Corona geht.

Tipp 4: Nur Facebook, Twitter oder Instagram durchsuchen

Es ist auch möglich, nur Facebook, Instagram oder Twitter zu durchsuchen. Wenn Sie Ihren Suchbegriff mit @facebook oder @twitter oder @instagram kombinieren, durchkämmt Google ausschließlich die entsprechende Plattform.

Tipp 5: Nach bestimmtem Dateityp suchen

Angenommen, Sie suchen nach dem Protokoll der letzten Kirchenvorstandssitzung Ihrer Gemeinde. Sie wissen, dass es als PDF im Netz hinterlegt ist. Wenn Sie neben Ihrem Suchbegriff außerdem filetype:pdf in die Suchleiste eingeben, spuckt Ihnen Google ausschließlich PDF-Dateien aus. Funktioniert für Excel-Tabellen mit filetype:xls und für Word-Dateien mit filetype:doc

Tipp 6: Nach mehreren Formaten suchen

Und für den Fall, dass Sie sich nicht sicher sind, in welchem Format das von Ihnen gesuchte Dokument hinterlegt ist, suchen Sie nach mehreren Formaten. Dafür einfach ein OR dazwischen setzen.

Also:

"Kirchenvorstandssitzung" filetype:pdf OR filetype:doc

Google zeigt in dem Fall all jene auf Webseiten hinterlegten PDF- und Word-Dokumente, in denen der Suchbegriff "Kirchenvorstandssitzung" vorkommt.

Tipp 7: Aktuelle Informationen finden

Um aktuelle Suchergebnisse zu bekommen, müssen Sie den Suchfilter entsprechend anpassen. Geben Sie dafür zunächst Ihren Suchbegriff ein. Google zeigt Ihnen eine erste Seite mit Ergebnissen an. Ganz oben auf der Seite ist weiterhin der Suchleiste zu sehen. Direkt darunter, ganz rechts, heißt es: Suchfilter. Den klicken Sie an. Jetzt erscheint in der Zeile darunter neben "Beliebige Sprache" auch "Beliebige Zeit".

Standardmäßig ist der Suchfilter auf "Beliebige Zeit" eingestellt. Wenn Sie dies ändern in "Letzte Stunde", "Letzte 24 Stunden", "Letzte Woche", "Letzter Monat" oder "Letztes Jahr", grenzen Sie die Suchergebnisse zeitlich ein. Über "Zeitraum festlegen" ist dies bis auf den Tag genau möglich.

Interessante aktuellere Ergebnisse zu einem bestimmten Suchbegriff finden sich oft auch unter dem Reiter "News" (Nachrichten, unter der Suchleiste rechts neben der Standardeinstellung "Alle"). Geben Sie auch dafür zunächst Ihren Suchbegriff ein. Wieder erscheint eine erste Seite mit Ergebnissen. Unter der Suchleiste heißt es nun "Alle", "Maps" und eben "News". Klicken Sie darauf. Jetzt erhalten Sie ausschließlich Nachrichten rund um Ihren Suchbegriff.