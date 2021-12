11. Verschenke einen Gutschein

Wenn du nicht wirklich ein Produkt hast, das du in einem Gewinnspiel verlosen kannst, dann arbeite mit einem Gutschein. Der Gutschein könnte eine Dienstleistung sein oder ein Gespräch mit einer Person zu eine Fachthema. Oder vielleicht ist es auch einfach nur das Angebot, für einen Austausch zur Verfügung zu stehen.

12. Erinnere deine Leser*innen an einen Termin

Oh, wann war noch diese wichtige Tagung im Jahr 2022? Und wie war das noch mit dem Jahrestag? In deiner Branche gibt es wichtige Termine, die nicht jeder immer auf dem Schirm hat. Mit einem Posting kannst du auf diese Termine erinnern - selbst oder gerade wenn sie in weiter Ferne liegen.

13. Weise auf einen Termin in Zukunft hin

Wer die wichtigsten Termine für Nonprofits und Kirche für das Jahr 2022 anschauen möchte - wir haben eine eigene Liste erstellt. Vielleicht hilft sie dir.

14. Weise auf einen neuen Artikel hin

Du hast die Webseite verändert und einen neuen Artikel veröffentlicht? Es ist die einfachste Übung, dennoch vergessen viele Organisationen, diese Veränderung mit einem Social-Media-Posting publik zu machen. Personalwechsel, Pensionierung, neuer Standort oder Umzug - all dies gehört in ein Posting ebenso wie ein inhaltlicher Aspekt deiner Arbeit.

15. Schaue dir alte Postings an und aktualisiere sie

Die ollen Kamellen interessieren niemand mehr? Schaue mal deine alten Social-Media-Postings an. Du wirst erstaunt sein, wie viele Inhalte auch heute noch aktuell sind. Vielleicht gibt es einen neuen Dreh für das alte Posting und du veränderst das Bildmotiv. Und dann postest du das Thema noch einmal.

16. Teile Inhalte einer anderen Seite als Tipp

Partnerschaften sind wichtig. Warum nicht mal ein gutes Posting einer anderen Seite teilen? Vielleicht lässt sich diese Organisation dann auch gewinnen für ein Posting über deine Einrichtung.

17. Lass deinen Account von einem Gast betreuen

Bei Unternehmen ist das sehr beliebt: Den eigenen Account für eine Woche von einem prominenten Gast betreuen zu lassen. Bei Nonprofits funktioniert das natürlich auch. Vielleicht hast du einen Influencer*innen aus deiner Branche, die du fragen kannst, ob sie eine Woche lang Social-Media-Postings auf deinen Accounts machen.

18. Poste die Ergebnisse einer Studie

Fast keine Branche ohne Studien und Forschungen. Warum nicht mal eine Zahl aus einer Studie entnehmen und diese in einem Social-Media-Posting erläutern? Oder deine Meinung und Einschätzung kundtun.

19. Beantworte FAQs

Menschen haben immer Fragen. Prüfe deine Mails und schaue dir an, mit welchen Fragen du konfrontiert wurdest. Erstelle daraus eine Frage, die du wiederum in deinem Social-Media-Posting beantwortest.

20. Poste einen Inhalt, der zu einer Jahreszeit passt

Frühling, Herbst oder Winter, Ostern oder Weihnachten, Taufe oder Hochzeit: Meist kannst du einen Inhalt auf die Jahreszeit, eine Saison oder eine Tradition beziehen. Nehme dir den Jahreskalender vor für deine Social-Media-Postings und schaue dir an, welche Termine sich dafür eignen.

21. Danke deinen Fans!

Tue Gutes und rede darüber. Wenn die Zahl deiner Freund*innen und Fans kontinuierlich steigt, dann kannst du das auch mal thematisieren. Sie werden sich freuen.

22. Poste einen motivierenden Spruch zum Wochenbeginn

Ja, die Montage können manchmal mühsam sein. Warum beginnst du die Woch nicht mit einem motivierenden Spruch? Das kann ein Zitat aus deinem Bereich sein - oder einfach ein Satz, der die Menschen zum Schmunzeln bringt.

23. Teile einen kurzen Videoclip

Wir wissen alle, dass Videos die neue Währung sind für die meisten Social-Media-Kanäle. Also nur zu! Poste einen kurzen Videoclip. Von deiner Arbeit, der Umgebung, mit deinen Kolleg*innen.

24. Teile eine Podcast-Episode, die dir gefällt

Podcasts erleben einen Boom. Zu welcher Art Hörer*innen gehörst du? Vielleicht hast du einen Lieblings-Podcast, auf den du auch deine User*innen verweisen kannst. Unterhaltung ist wichtig bei Social-Media-Postings.

25. Teile einen Erfolg

Endlich ein Kapitel der geplanten Veröffentlichung geschafft? Oder die neuen Räume umgestaltet? Teile deine Erfolge mit einem Social-Media-Posting. Es gibt viele Menschen, die sich gerne mit dir freuen werden.

26. Informiere über wichtige Zahlen und Fakten

Die monatliche Bilanz für die Geschäftsleitung, die aktuellen Social-Media-Zahlen, die Ergebnisse einer Umfrage: Wir müssen fast täglich Zahlen liefern. Einige dieser Informationen eignen sich hervorragend für einen Social-Media-Post.

27. Teile ein bislang kaum bekanntes Feature deiner Arbeit

Du hast ein wichtiges Thema, das aber noch zu wenig im Fokus der Berichterstattung steht? Dann schreibe einen Post, in dem du dieses Thema anschneidest. Oder du arbeitest in einem Bereich und hast eine Routine, die kaum sichtbar ist - dann nutze ein Social-Media-Post, um auf diese Routine hinzuweisen.

28. Lass deine KollegInnen einen Post erstellen

Nicht erst, wenn uns die eigenen Ideen ausgehen, sollten wir uns angewöhnen, auch die Kolleg*innen aus der Arbeit oder dem erweiterten Freundeskreis um eine Postingidee zu bitten. Es hilft. Wirklich.

29. Stelle Nutzer*innen deines Produktes vor

Du hattest eine reizende Korrespondenz mit einer Nutzer*in? Dann frage diese Person doch, ob du diesen Austausch in einem Social-Media-Post thematisieren darfst. Vielleicht kannst du sogar einen Satz daraus zitieren, im zweifelsfall natürlich anonym.

30. Teile eine Erfolgsgeschichte

Eine Erfolgsgeschichte ist manchmal ganz klein. Ein neuer Button auf der Seite, auf den du mehr als einen Monat hingearbeitet hast. Oder eine Veränderung, die erst nach vielen Monaten sichtbar wird. Oft hilft es, innezuhalten und zurück zu blicken. Dann wirst du erkennen, wo sich der Erfolg eingestellt hat - und kannst das thematisieren.

31. Poste einen Gedanken, der von den Nutzer*innen ergänzt werden soll

Post-It-Zettel haben die besondere Eigenschaft, dass sie überallhin geklebt werden können. Stelle dir einen solchen Zettel vor mit einer Frage oder einem Gedanken, der von deinen Nutzer*innen ergänzt werden soll. Also zum Beispiel: Welche Content-Idee könnte hier noch stehen? Schreibt mir eine Mail :-)

32. Erwähne andere wichtige Partner

Ohne Kooperationspartner*innen geht heute gar nichts mehr. Denke daran - und erwähne deine wichtigen Partner*innen in einem Social-Media-Posting.

33. Teile einen Tweet, der dir gefallen hat

Du stöberst in deiner Twitter-Timeline und schmunzelst über einen Tweet. Denke daran, einen Screenshot davon zu machen - und teile den Tweet in einem anderen Social-Media-Kanal.

34. Teile ein Pinterest-Bild, das dir weitergeholfen hat

Pinterest ist für viele Menschen eine Art Bastel-Ecke für Ideen. Doch gerade Empfehlungen und Tipps finden sich dort gut gebündelt und sortiert. Wie für Tipp 33 gilt auch hier die Empfehlung, Ideen aus einer Plattform für eine anderen Plattform zu nutzen.

35. Stelle andere Profile deiner Community vor

Da ist diese Nutzerin, die dauern lustige Kommentare macht uns sich einbringt. Oder ein Profil, das dir selbst gut gefällt. Begreife deine Community als eine Art erweiterte Familie und stelle einander vor. Vielleicht kannst du so neue Freundschaften initiieren?

36. Teile deine Kontakt-Informationen

Einfache Idee, die häufig unterschätzt wird. Wo erreichen dich die Menschen am besten? Wie können sie mit dir in Kontakt kommen? Sorge dafür, dass die Spezialisten in deinem Team gut erreichbar sind - und kommuniziere das ruhig auch mal über ein Posting.

37. Poste Bilder von einer Reise

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist reisen eher schwierig geworden. Die Reise könnte auch durch deine eigene Organisation führen - oder die Umgebung zeigen.

38. Weise auf andere gemeinnützige Organisationen hin

Nonprofit-Organisationen haben den Nachteil, dass sie meistens sehr am Limit arbeiten und kaum Kapazitäten zur Vernetzung haben. Dabei bietet das Netz die einfachste Möglichkeit, sich zu vernetzen. Nutze diese Chance!

39. Lade ein zu einer Spendenaktion

Wenn du selbst eine Organisation bist, die Spenden erhalten kann - dann plane hier regelmäßig Themen und Aktionen ein. Auch wenn du nicht dazu gehörst: Unterstütze andere Einrichtungen, die auf Spenden angewiesen sind.

40. Frage deine Nutzer*innen wie sie auf dich gekommen sind

Für die Arbeit mit Social Media ist es eminent wichtig, zu erfahren, wer hinter den Profilen steht. Frage doch mal deine Nutzer*innen, wie sie auf dein Angebot oder deine Webseite gekommen sind? Das wird dir helfen, deine Arbeit zu verbessern.

41. Biete für einen Zeitraum einen besonderen Service an

Wenn du keine Gewinnspiele organisieren kannst, dann könntest du darüber nachdenken, einen besonderen Service anzubieten.

42. Zeige, wie du etwas herstellst, produzierst, anfertigst

Es gibt großartige kleine Videos auf Youtube, die sich einzig einer kleinen Handgeste eines Profis widmen. Der Nudelhersteller, der mit einem besonderen Gerät die Nudel langzieht, der Bäcker, der mit einem bestimmten Wurf das Brot zu einem runden Kreis formt. Gibt es eine Handbewegung, die nur du besonders gut kannst? Dann zeige diese Bewegung - und erkläre, was es damit auf sich hat.

43. Verschenke eine Stunde mit Dir

Menschen folgen deiner Webseite oder deinem Angebot, weil sie deine Arbeit schätzen. Aber wann haben sie schon die Gelegenheit, dich persönlich kennenzulernen? Das kannst du in einem Social-Media-Posting anbieten.

44. Bitte um ein Feedback

Unsere Nutzer*innen sind in der Regel sehr aufgeschlossen. Warum nutzt du nicht ihre Meinung für eine kurzes Feedback. Frage sie, was ihnen gefällt an deinem Account. Wie du deine Dienstleistung verbessern kannst.

46. Zeige, welche Tools und Programme du nutzt

In der täglichen Arbeit nutzen wir meistens ganz bestimmte Software. Wer zum Beispiel mit Excel-Sheets arbeitet, könnte erklären, wie eine bestimmte Formel bei der täglichen Arbeit hilft. Zeige den Menschen auf Social Media, mit welchen Tools und Programmen du arbeitest und wie du sie konkret nutzt.

47. Informiere über die Themen deines Newsletters

Viele Organisationen nutzen den Newsletter für die Information ihrer Nutzer*innen. Doch Hand aufs Herz: Wann hast du die Inhalte deines Newsletters auch schon für ein Social-Media-Posting genutzt? Überlege, ob du diese Routine übernimmst. Vielleicht kann auch ein Social-Posting im Newsletter landen?

48. Gehe live mit einem aktuellen Thema

Videos drehen für Social Media gehört inzwischen zum Repertoire vieler Einrichtungen. Live-Videos gehen da noch einen ganzen Schritt weiter. Auch wenn du da vielleicht noch keine Übung hast: Das wäre doch mal ein Plan für das kommende Jahr, oder?

49. Stelle Dich und dein Team vor

Social Media lebt von Menschen und Personen. Nutze deine Social-Media-Kanäle, um die Aktivitäten deines Teams zu kommunizieren. Vielleicht kannst du bestimmte Fähigkeiten herausstellen? Oder lässt sie bestimmte Fragen beantworten? Wenn du dein Team vorstellst, erzeugst du damit Nähe und Vertrauen. Das kommt bei den meisten User*innen sehr gut an.

50. Starte eine Challenge

Die Kür unter den Social-Media-Aktivitäten ist sicherlich eine Mitmach-Aktion oder eine Challenge. Denn hierfür musst du nicht nur dich und dein Team motivieren, sondern auch die User*innen. Wenn es aber klappt und ein Hashtag mit Leben erfüllt wird - dann kannst du dir gleich drei Sternchen geben :-)

51. Fange wieder von vorne an

Auch das gehört zu Social Media: Das Gefühl, wieder von vorne anfangen zu müssen. Die Social-Media-Kanäle verändern sich ständig. Mehr Video hier, neue Posting-Systeme dort, neue Features hier. Überlege, ob die bisherigen Routinen in deiner Arbeit mit Social Media noch zutreffen oder wieder verändert werden sollten.

50 Content-Ideen für Social Media: Lade jetzt das PDF herunter

Damit du die Anregungen immer vor Augen hast, kannst du die 50 Content-Ideen für Social Media jetzt kostenlos als PDF herunterladen: