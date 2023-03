Lustige Bilder erklären kann das System also. Bei einer Vorstellung des Features soll Open-AI-Mitgründer Greg Brockman, laut "Zeit Online", eine Skizze einer Webseite fotografiert und an das System geschickt haben. GPT soll dann den HTML- und JavaScript-Code für diese Website erzeugt haben. Diese Verbindung von Bild und Text könnte neue Anwendungsmöglichkeiten für ChatGPT bieten.

Integration von Bildern, mehr Zeichen und ein größerer Datensatz hinter dem Model, das sind die größten Neuerungen von GTP-4 gegenüber der Vorgängerversion. Aber was lässt sich jetzt damit anstellen? Auf Twitter präsentierte der User Ammaar Reshi ein Browser-Spiel, das er von GPT-4 programmieren ließ.

Can GPT-4 code an entire game for you? Yes, yes it can.



Here's how I recreated a Snake game that runs in your browser using Chat GPT-4 and @Replit, with ZERO knowledge of Javascript all in less than 20 mins 🧵 pic.twitter.com/jzQzSRIkfz