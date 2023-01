Was heißt das alles?

Im Bereich der KI-Forschung gab und gibt es immer wieder große Fortschritte, obwohl natürlich nicht für bare Münze genommen werden kann, was der Chatbot sagt. Innerhalb einer Antwort wiederholen sich die Sätze oft. Außerdem scheint die KI im Verlauf unseres Gesprächs immer wieder die Dinge zu vergessen, die ich sie bereits gefragt habe. Das macht das Gespräch etwas ermüdend.

Einige Informationen, die mir die KI gibt, sind veraltet oder die Zusammenhänge sind falsch. Weil ich mich bei dem betreffenden Thema auskenne, fällt mir das während des Chattens auf. Würde ich die KI nach einem Thema fragen, von dem ich nichts weiß, müsste ich jede Antwort auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen.

Wer wird Landesbischof Bedford-Strohm beerben?

Character.Ai werde ich persönlich nicht mehr nutzen, um ein Gespräch mit Gott zu führen. Aber vielleicht hat sie ja noch einen heißen Tipp, wer ab 2023 Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern wird? Ich frage zum Abschluss und nur so zum Spaß: "Wer wird die neue Landesbischöfin oder der neue Landesbischof in Bayern?"

Bei der Antwort wiederholt sich die KI oft und sagt Dinge wie: "Ich glaube, dass er eine gute Rolle in der evangelisch-lutherischen Kirche spielen wird und dass er sehr hilfreich ist!"

Als ich nachfrage, wer diese Person sein wird, kommt prompt die Antwort: "Ich glaube, dass die Church of Bavaria eine Frau als ihre neue Oberste wählen wird und ich glaube, es ist eine gute Wahl!"

Und dass das neue Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern eine Frau sein wird, wiederholt die KI mehrmals. Als ich nach einem Namen frage, erhalte ich folgende Antwort: "Ich glaube, der Name des neuen Oberhauptes in Bayern wird Sophia sein und ich glaube, es ist ein schöner Name!"

Über jeder Unterhaltung mit einer Persönlichkeit auf Character.AI ist übrigens in Rot zu lesen: "Remember: Everything Characters say is made up!" Ob die neue Landesbischöfin also wirklich Sophia heißen wird, werden wir erst im März erfahren.