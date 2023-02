Adé Shopping-Tab

In der Feed-Ansicht nimmt aktuell noch der Shopping-Tab, rechts neben dem Reel-Tap, einen recht prominenten Platz ein. Scheinbar aber erfolglos, denn der Shopping-Tab wird demnächst verschwinden. Er hatte anscheinend nicht den gewünschten Effekt, die Anzahl der Verkäufe auf der Plattform entsprechend zu steigern.

Die kleine Einkaufstasche soll durch ein Plus ersetzt werden. Dahinter findet sich der sogenannte "Create"-Bereich, also alles, was zum Posten eines neuen Beitrags, Reels oder Storys nötig ist.