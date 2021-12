11 digitale Angebote zu Advent und Weihnachten in Bayern

Weihnachtsmärkte

Christkindlesmärkte sind für die Adventszeit mindestens genauso wichtig wie Plätzchen und Adventskalender. Da die Buden jedoch coronabedingt einen zweiten Winter lang geschlossen bleiben müssen, haben einige Veranstalter beschlossen, digitale Abhilfe zu schaffen.

Eine besonders schöne Version eines Online-Weihnachtsmarkts haben Werky geschaffen. Auf ihrer Internetseite sind die Stände von über 50 Manufakturen mit Fotografien der Betreiber abgebildet. Mit einem Klick auf eine Bude öffnet sich eine eigene Seite, auf der alle Produkte, die normalerweise auf dem Christkindlesmarkt verkauft worden wären, aufgelistet sind. Die Produkte sind nachhaltig, regional und ihr Verkauf kommt Menschen mit Behinderung zugute. Sogar Bio-Glühwein ist auf dem kleinen Weihnachtsmarkt erhältlich.

Auch der große Münchner Christkindlmarkt, der 2019 von mehr als drei Millionen Menschen besucht wurde, hat eine eigene, digitale Version. Die Anbieter sind aufgeteilt in Unterkategorien, die die Suche nach kreativen Weihnachtsgeschenken, Naschwaren und Lebkuchen, dem traditionellen Kripperlmarkt und Christbaumschmuck sehr einfach machen. Außerdem werden auf der Internetseite einige der Aussteller mit kurzen Videos vorgestellt.

Adventskalender mit Gewinnspielen

Was gibt es schöneres als einen Adventskalender mit kleinen Geschenken. Umso besser, wenn man für die Geschenke nicht selbst Geld ausgeben muss. In diesem Jahr gibt es zwei nachhaltige, digitale Adventskalender, veranstaltet von den Marken Blauer Engel und Fairtrade. Hier öffnet sich jeden Tag ein neues "Türchen", hinter dem sich die Verlosung eines fairen, nachhaltigen Produkts versteckt. Um teilzunehmen, muss lediglich eine E-Mail-Adresse und die eigene Adresse hinterlegt werden, damit die Marken die Gewinner kontaktieren können. Um sich als Teilnehmer der Fairtrade-Verlosung zu registrieren, müssen Sie zusätzlich noch eine Frage rund um das Thema nachhaltiger Anbau beantworten.

Eine weitere Möglichkeit, in der Adventszeit etwas zu gewinnen, haben Sie mit der Teilnahme am Sonntagsblatt-Gewinnspiel. Wir verlosen in Kooperation mit mehreren Landeskirchen und Medienhäusern 14 Alexa-Geräte, mit denen ihr den Skill "Evangelische Kirche" verwenden könnt, und euch Segen, Sprüche und – seit neuestem auch – Friedensgebete anhören, die unter anderem auch vom Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm eingesprochen worden sind.

Digitaler Chor

Wer es vermisst, in der Adventszeit gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, ist im digitalen Chor der evangelischen Kirche Ingolstadt bestens aufgehoben. Diakon Sebastian Schäfer, der Projektleiter Kirchraum, hat den Chor ins Leben gerufen, und hofft nun auf rege Teilnahme. Das Lied, das gemeinsam gesungen werden soll, ist "Hört der Engel helle Lieder". Bis zum 10. Dezember diesen Jahres können Sie eigene Videos einreichen, in denen Sie das Lied singen. Um das Teilnehmen einfacher zu gestalten, wurde eigens ein Video zum Mitsingen aufgenommen und veröffentlicht. Das aus den Einsendungen entstandene Video soll an einem digitalen Adventskonzert am vierten Advent erstmals gezeigt werden.

Musikalischer Adventskalender

Weihnachtslieder helfen besser als jeder Glühwein, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Die Aktion "Mach Kirchenmusik" der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern veröffentlicht in ihrem Adventskalender auf Instagram jeden Tag Hintergrundwissen zu klassischen Lieblingsadvents- und Weihnachtsliedern. Jeden Sonntag wird zusätzlich noch ein Musikvideo zu einem dieser Lieder veröffentlicht, das eine*n Musiker*in beim Spielen dieses Liedes zeigt. Zum ersten Advent waren das Kirchenmusikdirektorin Karin Riegler an der Orgel und Diplom-Musiker Jürgen Weyer an der Trompete. Die Musikvideos erscheinen jeden Sonntag auf dem Youtube-Kanal des Sonntagsblatts.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat einen musikalischen Adventskalender auf Spotify. Hier finden Sie jeden Tag ein neues Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch.

Adventskalender mit Andachten, Gedanken und Ideen

Auch Adventskalender mit Gedanken, Ideen und Impulsen findet man zur Adventzeit im Netz. Besonders schöne Angebote kommen in diesem Jahr aus dem Dekanat Kitzingen und Baden-Württemberg.

Der Adventskalender des Dekanats Kitzingen heißt AN-GE-DACHT. Die Geschichten, Gedanken und Musik, aufgenommen von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gemeinden des Dekanats, könnt ihr täglich im Internet finden oder per Telefon empfangen. Besonders ist die Laufzeit dieses "Adventskalender": Begonnen hat er bereits am 28. November, und beendet wird er erst am Tag der Heiligen Drei Könige, dem 6. Januar 2022.

Die evangelische Kirche in Baden-Württemberg veröffentlicht ebenfalls Impulse in ihrem Adventskalender advent-online. Dieser entstand in Kooperation mit der katholischen Kirche in Baden-Württemberg. Die Texte wurden also nicht nur von evangelischen Autor*innen aufgenommen, sondern werden im konfessionellen Wechsel veröffentlicht. Empfangen werden können die Gedanken in Schriftform über den Newsletter des Adventskalenders, aber auch in Wortform als Podcast, der auf jeder Plattform, die ein Podcastangebot hat, zu finden ist.

Adventskalender mit informativen Inhalten

Zwei weitere digitale Adventskalender gibt es, die es sich zur Aufgabe gemacht habe, ihre Empfänger weiterzubilden.

Einer der beiden stammt ebenfalls aus Baden-Württemberg. Dein-Familienadventskalender wurde vom Evangelischen Medienhaus in Stuttgart entwickelt, und hinter dessen Türchen verstecken sich jeden Tag kleine Videobotschaften, die meist Fragen rund um Advent und Weihnachten beantworten, aber auch weihnachtliche Rezepte, Bastelanleitungen und Weihnachtsrätsel teilen.

Auch der Adventskalender, der von Bildung Evangelisch entworfen worden ist, enthält Wissenswertes rund um den Advent. Die Fakten werden täglich auf Instagram veröffentlicht, sind aber mit einer Aktion in Erlangen verknüpft. Passend zum Thema des Tages werden auf dem Bohlenplatz in Erlangen Postkarten ausgegeben.