Vielleicht haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob und wie der klassische Schaukasten für Veranstaltungshinweise & Co optimiert werden könnte oder haben sogar einen digitalen Schaukasten in Ihrer Gemeinde installiert? Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam über die Potentiale und Herausforderungen der "Digital Signage" zu diskutieren, Erfahrungswerte aus den Projekten zu hören und über hilfreiche Informationen und Empfehlungen von Expert*innen.

Kommen Sie zu unserem Workshop am 18. Juli von 10.00 bis 11.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die ARGE für Evangelische Erwachsenenbildung in der Herzog-Wilhelm-Str. 24 in 80331 München.



Diese Veranstaltung ist Teil einer öffentlichen Workshop-Reihe zu den verschiedenen Projekten, die im Rahmen der Digitalstrategie der ELKB gefördert wurden. In den online durchgeführten Workshops sollen Verantwortliche und Entscheider*innen, Projektbeteiligte sowie interessierte Mitarbeitende aus Landeskirche und Diakonie zu den einzelnen Projektfeldern zusammenkommen.

Wir wollen Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen und gemeinsam in die Zukunft blicken: Was kann und sollte in dem jeweiligen Feld - unter anderem auch vom neuen Digitalmanagement der ELKB - auf den Weg gebracht werden? Die Ergebnisse werden im Nachgang auf dem Digitalportal öffentlich zur Verfügung gestellt.



Alle weiteren Veranstaltungen der Reihe finden Sie hier.