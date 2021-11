Eva Schlössel: Neue Radio-Redakteurin bei der Evangelischen Funk-Agentur (efa)

Seit Oktober unterstützt Eva Schlössel als Multi-Media-Redakteurin mit dem Schwerpunkt Radio unsere Regensburger Redaktion. Sie versorgt vor allem die privaten Radiosender in der Oberpfalz und in Niederbayern – Radio Charivari in Regensburg, Radio Ramasuri in Weiden, Unser Radio in Passau, Radio AWN in Straubing – mit Themen der evangelischen Kirche, bedient aber auch alle anderen Kanäle unseres Medienhauses bedienen.

Schlössel hat nach ihrem Abitur in Straubing bei Radio Galaxy in Landshut volontiert und später dort die Redaktionsleitung übernommen. Im Anschluss war sie zehn Jahre als Redakteurin und Moderatorin bei "Absolut digital" im Regensburger Funkhaus tätig. Schlössel absolvierte zudem ein dreijähriges Fernstudium an der Journalistenschule in Berlin.

Mit Schlössel komme eine erfahrene Radio-Redakteurin "mit vielen neuen Ideen" und prägnanter Stimme in den EPV, so EPV-Direktor und Chef des Medienhaueses Roland Gertz.

Schlössel tritt die Nachfolge von Hubert Mauch an, der sich Ende September nach über 30-jähriger Tätigkeit für den EPV in den Ruhestand verabschiedet hat. Wir wünschen Eva Schlössel ein gutes Ankommen und eine erfolgreiche Zeit im EPV!

