Wie hat sich unsere Redaktion im vergangenen Jahr entwickelt? Welche Themen haben uns im Jahr 2025 besonders beschäftigt – und was hat unsere Berichterstattung geprägt? Mit dem Jahresbericht 2025 legen wir offen, wie Sonntags, das evangelische Online-Magazin aus Deutschland, seine Arbeit versteht und lebt.

Unsere unabhängige und gemeinnützige Redaktion steht für eine freie, gerechte und friedliche Gesellschaft. Tag für Tag berichten wir über Religion, Kirche, Kultur, Soziales, Umwelt und gesellschaftliche Debatten – faktenbasiert und für alle Menschen frei zugänglich im Netz. Unsere Redakteurinnen und Redakteure setzen auf journalistische Sorgfalt, vielfältige Perspektiven und einen verantwortungsvollen Umgang mit Quellen. Unterschiedliche Positionen sichtbar zu machen und Debatten konstruktiv abzubilden bleibt ein Kern unserer Arbeit.

Wir laden Sie ein, Einblick zu nehmen: in unsere Arbeitsweise, unsere Haltung und die Themen, die uns im vergangenen Jahr bewegt haben. Der Jahresbericht 2025 macht sichtbar, was uns antreibt – und warum engagierter Qualitätsjournalismus unverzichtbar ist.