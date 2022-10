Neue Technologien und Trends in der Medienwelt sind Thema der diesjährigen Medientage in München. Von 18. bis 20. Oktober 2022 werden auf fünf Bühnen insgesamt über 400 Speakerinnen und Speaker erwartet, teilte die Bayerische Landeszentrale für Medien (BLM) am Freitag in München mit.

Die Medienwelt sei vielfältiger, digitaler und komplexer geworden, erklärte BLM-Präsident Thorsten Schmiege. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine mache die Bedeutung von Qualitätsjournalismus deutlich. "Medien sind relevanter denn je", so Schmiege. Die Medientage wollten diskutieren, wie Medien relevant bleiben und neuen Herausforderungen begegnen.

Medientage 2022 zu Audio, TV, Journalismus oder Politik

Zum Programm gehören verschiedene Panels unter anderem zu den Themen Audio, Web3 oder Künstliche Intelligenz. Einen besonderen Schwerpunkt legen die Organisatoren auf Themen rund um Ausbildung und Recruiting. Am Veranstaltungsort im Internationalen Congress Center München präsentieren sich verschiedene Medienunternehmen und Technologie-Anbieter.

Am Mittwoch, 19. Oktober wird der "Blaue Panther" verliehen, eine Auszeichnung für TV- und Streamingangebote. Prominente Gäste der Medientage sind der Autor und Philosoph Richard David Prechtl, die "Deutschland 3000"-Moderatorin Eva Schulz, der Constantin-Produzent Oliver Berben oder Meta-Europachefin Angelika Gifford.