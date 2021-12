Die Kleidung zwickt, die Schuhsohle ist abgelaufen, und der Look gefällt uns nicht mehr - kaum jemand dürfte dieses Gefühl, dass manche Dinge einfach nicht mehr passen oder verändert werden müssen, nicht kennen. So ging es uns auch in der Redaktion.

Unsere Sonntagsblatt-Seite besteht seit knapp fünf Jahren, doch in der Zwischenzeit hat sich das Umfeld, in dem wir uns als Newsseite bewegen, massiv verändert. Mit der Corona-Pandemie hat sich die Mediennutzung der Menschen verstärkt, ihre Wünsche und Anforderungen sind stark gewachsen. Grund genug für unsere Redaktion, die Seite gründlich zu überarbeiten und zu verbessern.

Verbesserungen der Webseite für Leser*innen

Mit dem Relaunch unserer Webseite Sonntagsblatt sollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich schneller zurechtfinden und einen guten Überblick über die wichtigsten Nachrichten, Themen und Projekte erhalten. Ab sofort können Sie die Artikel besser am Smartphone oder Tablet lesen, sie bequem per Knopfdruck in den sozialen Medien teilen und sich gezielt durch die Seiten navigieren.

Was hat sich verändert?

Auf der Startseite finden Sie künftig alle wichtigen Nachrichten , Interviews und Reportagen auf einen Blick

, Interviews und Reportagen auf einen Blick Regionale Nachrichten aus den Kirchenkreisen bekommen mehr Platz und Aufmerksamkeit

bekommen mehr Platz und Aufmerksamkeit Unsere Kommentare und Meinungsartikel erhalten einen prominenten Platz auf der Startseite

erhalten einen prominenten Platz auf der Startseite Die Bloggerinnen und Blogger begleiten sie künftig monatlich mit Beiträgen durch das Kirchenjahr

begleiten sie künftig monatlich mit Beiträgen durch das Kirchenjahr Ob Medientipps, Buchempfehlungen oder Produkte aus dem Verlag - auch unser Servicebereich wurde verbessert.

Sonntagsblatt: Unabhängiger Journalismus

Viele tausend Leserinnen und Leser lesen täglich unsere Nachrichtenseite, um sich zu informieren oder sich inspirieren zu lassen. Unsere Redaktion setzt auf Qualitätsjournalismus und unabhängige Berichterstattung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, unsere Redaktionen arbeiten ohne politische oder wirtschaftliche Einflussnahme. Unser Nachrichtenportal ist offen und für alle Menschen zugänglich. Mit Ihrer Spende können Sie dafür sorgen, dass das so bleibt.

Liebe Leserinnen und Leser - wie gefällt Ihnen die neue Seite? Finden Sie sich zurecht? Was wünschen Sie sich? Machen Sie mit bei unserer kurzen Umfrage. Wir versprechen, dass es nicht länger dauert als zwei Minuten. Wenn Sie Umfragen nicht mögen, dann können Sie mir auch gerne persönlich schreiben: rharmsen@epv.de

Ich bin gespannt, von Ihnen zu hören.

Ihre

Rieke C. Harmsen