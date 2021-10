"Volo, die junge Redaktion" fördert den Mediennachwuchs in Bayern

Er hatte die Idee, hat die Organisation in die Hand genommen und die Finanzierung über die Evangelische Jugend Nürnberg und die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in die Wege geleitet: Theaterpädagoge Jean-François Drozak aus Nürnberg. Dank des gebürtigen Brasilianers sind über die Jahre ein medienpädagogisches Projekt entstanden, mit denen junge Menschen in Bayern an die Arbeit in Medienredaktionen herangeführt werden: "Volo, die junge Redaktion".

Für Drozak waren es verschiedene Gründe, die ihn zu den Projekten mit Schüler*innen inspiriert haben. "Ich rede viel mit Redakteuren, die sich Sorgen machen, dass immer weniger Menschen Zeitung lesen oder sich Themensendungen im Radio anhören", erzählt er. Dabei sei die deutsche Medienlandschaft so breit und vielfältig aufgestellt – eine Errungenschaft der Demokratie. Um diese Vielfalt beizubehalten, motiviert Drozak junge Menschen, selbst aktiv zu werden und Medien mitzugestalten. Besonders am Herzen liegt ihm die Förderung Jugendlicher mit Migrationshintergrund. Ihnen will er ein Vorbild sein, dass auch Nichtmuttersprachler*innen die deutsche Sprache zu ihrem Arbeitswerkzeug machen können.

In seiner Stadt Nürnberg haben etwa 40 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Unter Jugendlichen sind es sogar 60 Prozent.

"Repräsentativ wäre, dass auch 40 Prozent der Redakteure einen Migrationshintergrund haben. Ist aber nicht so!"

Jean-François Drozak versucht, dem entgegenzuwirken.