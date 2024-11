Die Prominenz bleibt in Erinnerung: Jörg Zink erreichte sein Publikum mit warmen, aber deutlichen Worten, sein einnehmendes Wesen, seine ruhige Stimme, seine hohe theologische Kompetenz, verbunden mit einer einfachen Ausdrucksweise, ließen ihn für viele Zuschauer zu einem begnadeten Seelsorger werden. Glaubwürdiger geht's nicht. Der schwäbische Pfarrer konnte sich für die Bewahrung der Schöpfung aussprechen, noch lange bevor es die Grünen oder den konziliaren Prozess gab. Er war mit über 100 Auftritten das fleischgewordene Wort zum Sonntag.

Das Besondere war schon immer die Vielfalt. Wetterte an jenem Samstag ein kreuzkonservativer Katholik mit der Heiligen Schrift gegen den Moralverfall, konnte schon am nächsten Samstag ein liberaler Protestant zur Weltverbesserung aufrufen, ohne die Kirche, die Bibel, Gott oder Jesus auch nur zu erwähnen. Für das Stammpublikum waren diese Brüche und klerikalen Wechselbäder nur schwer zu verdauen. Aber vielleicht machte gerade diese Unberechenbarkeit das Kirchenwort zum Kult, denn die Verschiedenheit der Charaktere und Profile hatte stets ihren Reiz.

Der Vorzeige-Sprecher Jörg Zink bekam säckeweise böse Briefe, als er zum 1. Advent 1974 den Berliner Bischof Kurt Scharf in Schutz nahm. Scharf hatte die Terroristin Ulrike Meinhof in der Haft besucht. "Die Gewalt der einen, das Rachebedürfnis der anderen, das ist die Finsternis", sprach Zink und fragte: "Krankt unsere Welt wirklich daran, dass ein Mensch in seiner Güte zu weit ging? Ist das das Unglück, unter dem wir leiden?" Der Vorwurf der Staatsgefährdung und der Sympathie mit Terroristen waren noch die milderen Vorwürfe.

Pfarrer Hans-Georg Lubkoll rief nach dem Überfall der "Baader-Meinhof-Bande" nach der harten Hand des Staats

Der bayerische Pfarrer Hans-Georg Lubkoll kam nicht in diesen Verdacht, als er am 26. April 1975, nach dem Überfall der "Baader-Meinhof-Bande" auf die deutsche Botschaft in Stockholm, nach der harten Hand des Staats rief. Die "Erfahrungen mit dem Missbrauch der Macht bis Mai 45, in dem noch rücksichtslos vergast, gehängt, geköpft und erschossen wurde", so Lubkoll, hinderten ihn nicht daran, "jetzt ruhig nachzudenken und zu überlegen, was jetzt getan werden kann". "Mit Nächstenliebe", so Lubkoll, "ist etwas anderes gemeint als Schwäche und Nachgeben." Das sei in manchen Fällen nur möglich, wenn Härte angewendet wird.

1977 dann wieder Zink: Plötzlich legte er sein Manuskript zur Sendung beiseite und redete frei über die Entführung des Flugzeugs Landshut durch palästinensische Terroristen. Ein Politikum. Noch weiter ging Heinrich Albertz, der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, in seinem Wort zum Sonntag am Vorabend des "Heißen Herbsts" am 8. August 1977. Albertz fragte nach eigener Mitschuld und wandte sich an die Sympathisanten der Terroristen. Nach der Ermordung des Bankiers Jürgen Ponto sprach er "gezielt und deutlich die an, die immer noch glauben, sich mehr oder weniger heimlich über den Tod eines Mächtigen freuen zu können, die im Hintergrund oder im Untergrund des Terrors helfen". Albertz fragte: "Ihr wollt doch leben und anderen zum Leben helfen. Ich bitte euch inständig, denkt darüber nach. Bleibt Menschen. Ihr seid es doch. Oder?"

Es gab viele solcher eminent politischen Worte, etwa als der rheinische Presbyter Helmut Franz im Juli 1977 am Vorabend eines Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft in Argentinien auf die Menschenrechtssituation in dem südamerikanischen Land aufmerksam machte. Franz fragte, wie die Funktionäre ein Freundschaftsspiel mit einem Land austragen können, "in dem Folter und Mord zur Alltagssache geworden sind". DFB-Präsident Hermann Neuberger, selbst Saarländer, protestierte höchstpersönlich beim zuständigen Saarbrücker Intendanten Franz Mai. Dieser äußerte "vollstes Verständnis" und fiel dem Presbyter öffentlich in den Rücken: "Pseudochristliche, einäugige Heuchelei" lautete sein Urteil über den Beitrag von Franz, und er fragte ihn, warum er denn nichts gegen die Missstände in den Ostblockstaaten gesagt hätte. In einem Brief an Neuberger schrieb Intendant Mai, er wolle dennoch "von Maßnahmen absehen". Zu oft hätten ihn "die publizistischen Großinquisitoren und einige ihrer journalistischen Helfershelfer auf dem Scheiterhaufen ihres Druckpapiers verbrannt".