Ich studiere an der Hochschule Macromedia | Macromedia University of Applied Sciences in München. Zu meinem Studium gehört ein halbjähriges Praktikum. Ich habe mich dazu entschieden, in der Abteilung Online und Crossmedia (cme) des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.v. (EPV) das Praktikum absolvieren zu wollen, denn diese Abteilung ist sowohl für das Onlinemagazin Sonntagsblatt als auch für Socialmedia sowie crossmediale Projekte zuständig.

Meine Aufgaben in der Onlineredaktion

Ein großer Teil meines Aufgabenbereichs war es, Artikel zu schreiben. Alle von mir geschrieben Artikel wurden mit der Redaktion besprochen, redigiert und dann meist veröffentlicht. Eine weitere Aufgabe, welche ich übernommen habe, war es für verschiedenste Artikel, die auf sonntagsblatt.de erschienen sind, Posts für Social Media zu erstellen. Diese sollten aber auch unabhängig von dem Artikel funktionieren.

Crossmediale Projekte

Ein großes Projekt, an dem ich beteiligt war, ist eine Ausstellung für "Ausstellungen ausleihen". Die Ausstellung trägt den Namen "Bibel meets Pop: Influencer*innen von Adam bis Zebaoth". Ich habe recherchiert, welche Personen der Bibel aufgegriffen werden sollen und für diese dann Informationen aus Büchern und dem Internet recherchiert.

Passend zu der "Bibel meets Pop" Ausstellung, habe ich mit einer Kollegin das Kartenspiel "48 Fragen über Gott und die Welt" entworfen. Ich habe mir den Namen des Spiels ausgedacht und die Gestaltung übernommen.

Ein großes Ereignis war der Kirchentag in Nürnberg. Durch "Ausstellungen ausleihen" hatten wir dort Wände, an denen wir drei Ausstellungen aufhängen konnten. Mit einer Kollegin bin ich ein Tag vor Beginn des Kirchentages nach Nürnberg zum Messegelände gefahren und habe diese Ausstellungen aufgehängt. Am ersten Tag des Kirchentages fuhr ich wieder nach Nürnberg, um drei Veranstaltungen zu besuchen und darüber über Instagram auf dem Kanal "sonntagsblatt" zu berichten.

Mein Besuch bei dem Bundespräsidenten

Das Highlight meiner Praktikumszeit war ein dreitägiger Trip nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat uns zu einem Abendessen eingeladen. Ausgangspunkt dafür war die Tatsache, dass ich mit der Freiwilligen Lisa Brun einen Artikel geschrieben habe, in dem es darum ging, ob eine soziale Pflichtzeit eingeführt werden sollte.

Da dies in Deutschland gerade eine große Debatte ist, hat der Artikel viel Aufmerksamkeit bekommen und das Bundespräsidialamt ist auf den Artikel aufmerksam geworden. Die Kollegin, die mit mir diesen Artikel verfasst hat und gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und ich wurden daraufhin von Bundespräsident Steinmeier zu einem Abendessen mit dem Thema "Soziale Pflichtzeit" eingeladen.

Meine Erkenntnisse

Ich habe im Laufe meines Praktikums sehr viel gelernt.

Ich habe gelernt, Artikel zu schreiben und viel besser zu recherchieren.

Ich habe gelernt, in einem Team zu arbeiten und sich abzusprechen. Für eine Redaktion verschiedene Social Media Posts zu erarbeiten ist etwas anderes, als privat etwas zu posten. Ich musste auf Bildrechte, die Wortwahl und vieles andere achten.

Die Praktikumszeit hat mir zusätzlich geholfen, zu sehen, wie ein normaler Arbeitsalltag aussehen kann.

Ich habe sehr positiv Erfahrungen gemacht: Ich konnte sehr viel lernen und habe mich in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Ich habe erfahren, wie es ist, kritisiert, aber auch gelobt zu werden und das hat mir persönlich sehr gutgetan.

Meine Kollegen waren alle total nett und ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt.

Ich wurde sehr gut aufgenommen und ernst genommen. Ich wurde auch regelmäßig nach meiner Meinung gefragt, was ich sehr schön fand. Es war eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre.

Mein Fazit

Insgesamt habe ich die Zeit in meinem Praktikum sehr positiv wahrgenommen. Ich habe sehr viel dazu gelernt und hatte eine sehr schöne Zeit. Ich würde anderen Studierenden den Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV) und die Sonntagsblatt-Redaktion auf jeden Fall als Praktikumsbetrieb empfehlen. Hier ist es möglich, in verschiedene Bereiche der Medienbranche hineinzuschnuppern und viel zu lernen.

Nach meinem Bachelorabschluss in einem Jahr möchte ich auf jeden Fall noch einen Master machen, um mich auf wenige Themengebiete zu begrenzen und mich in speziellen Themen weiterzubilden. Das Praktikum hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, meine Berufswünsche besser kennenzulernen.