Ist auch alles mit an Bord im wendigen weißen Flitzer mit dem Logo der Diakoniestation St. Peter, mit dem die »Pflegeengel in Weiß« unterwegs sind? Petra Rahn überprüft Blutdruckmessgerät, Arzneimittel, Verbände. Das ist die Standardausrüstung, die sie in ihrer Tasche immer mit dabeihat. Zudem ein Laptop, auf dem gleich im Anschluss an einen Besuch alles dokumentiert wird, was geschehen ist.

Seit über 15 Jahren ist Petra Rahn nun schon in ihrem Beruf als Altenpflegerin und Palliativschwester auf den Straßen Nürnbergs unterwegs. Und sie macht ihn gerne. Auch wenn die Dokumentationspflicht ihres Arbeitsalltags obendrein teils »doppelt und dreifach« erledigt werden muss, was ihr manchmal ganz schön die Laune verderben kann. In der Regel ärgert sie sich aber nie über die Menschen, mit denen sie täglich zu tun hat. »Warum auch, wir Schwestern sind für viele der Höhepunkt des Tages, weil wir die einzigen Menschen sind, die viele am Tag zu Gesicht bekommen«, sagt Rahn.

Zeitpuffer für den Stadtverkehr

Und die nächste Patientin wartet schon. Umso ärgerlicher, dass auf unserem Weg durch den Nürnberger Stadtteil St. Peter nun schon die dritte Ampel nacheinander auf Rot schaltet und es einfach nicht vorangehen will. Petra Rahn nimmt es aber gelassen. »Es ist genügend Zeit. Und die brauche ich auch, denn mit Zeitdruck im Rücken kann man nicht mit Menschen würdevoll arbeiten«, erklärt sie.

Eine Seniorin erwartet uns bereits. »Wie schauen Sie denn heute aus der Wäsche, ist alles klar mit den Kindern?« – Die Dame kennt Petra Rahn nun schon seit Jahren, und zwar so gut, dass ihr allein schon der Anflug einer verzogenen Miene auf dem Gesicht der Schwester genügt, diese nach dem Wohlbefinden zu fragen. »Nein, alles okay«, erwidert die Altenpflegerin und freut sich über das gute Wort der schon lange allein lebenden Frau, während sie das Badewasser zum Waschen eingießt.

Schon lange ist die ältere Dame Witwe. »Gerade im städtischen Bereich vereinsamen viele Menschen in der Anonymität«, berichtet Petra Rahn. Ihre Handgriffe sitzen, während sie die Dame ins Wasser gleiten lässt, ihr bei der Körperpflege hilft, sie danach wieder heraushebt, abtrocknet und die Kleider zurechtlegt. »Vielen Dank, kommen Sie morgen auch wieder?« – »Nein, morgen ist Manuela dran, die kennen Sie doch noch, oder?« – so laufen dann oft die Dialoge ab.

Pflegekräfte ärgern sich über schwarze Schafe

Rund 15 Pflegekräfte arbeiten derzeit in der Diakoniestation St. Peter, Kollegen werden ständig gesucht. An der Tür findet man den Aushang eines Stellenangebots. »Wir versuchen alles, um Leute zu gewinnen«, erklärt Pflegedienstleiterin Doris Kolmetz. Das Image des Altenpflegers war noch nie besonders gut. »Das könnte ich nicht machen«, ist der andere Satz, der vom Gegenüber meist kommt, wenn man sich als Pflegekraft outet.

Zudem sind es manche schwarze Schafe und die Berichte über Pflegebetrug, die den Job madig­ machen. »Da kriege auch ich eine richtige Wut«, gibt Kolmetz zu. Ärgerlich sei, dass die zeitlichen Vorgaben, nach denen ambulante Pflegedienste abgerechnet werden, von den Gesundheitskassen nach den Verhältnissen im Heim getaktet wurden. Entsprechend müsse für die Besuche immer etwas mehr Puffer eingeplant werden.

Den konnte Petra Rahn auch sehr gut brauchen bei der Weiterfahrt durch die Nürnberger Innenstadt, bei der um die Nachmittagszeit wieder mal »nichts zu gehen« scheint auf den Straßen. Verstärkt hat sich Rahn nun mit der jungen Kollegin Marigona Fazlija, die derzeit eigentlich eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert, in deren Verlauf sie aber auch in den Bereich ambulante Pflege hineinschauen will. »Was es bedeutet, gesund zu sein, das wird einem in dem Beruf auf jeden Fall bewusst«, ist sie überzeugt.