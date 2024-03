Sofija kam im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie aus der Ukraine nach München. Sie weiß, was es heißt, in einem anderen Land geboren zu sein und fliehen zu müssen. Als Jüdin hat sie schon früh Antisemitismus erlebt und mit 14 Jahren begonnen, sich sozial zu engagieren. Ihr Motto ist das jüdische Gebot "Tikkun Olam", was so viel heißt wie "die Welt reparieren" und bedeutet, dass jeder durch sein Handeln die Welt ein bisschen besser machen kann.

Derzeit beobachtet die Studentin der Kommunikationswissenschaft und Psychologie eine Radikalisierung der Gesellschaft. Dazu gehöre auch der israelbezogene Antisemitismus, der seit dem 7. Oktober letzten Jahres enorm zugenommen habe. Der brutale Terroranschlag der Hamas, bei dem 1.200 Israelis ermordet und über 200 Menschen als Geiseln genommen wurden, und der anschließende Krieg in Gaza schlagen Wellen bis hierher nach Deutschland:

"Man muss jetzt ganz stark darauf achten, dass diese Radikalisierung, die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter zunimmt. Ich möchte nicht, dass wir an einen Punkt kommen, dass die Communities unter sich bleiben wollen.“

In diesem konkreten Fall spricht Sofija von Juden und Muslimen, die sich aus Angst oder Unsicherheit nur noch mit ihren Familien oder Freunden treffen, die ihrer Religion oder Kultur angehören. Aber das ist nur ein Beispiel. In ihrer Arbeit mit Jugendlichen trifft sie auf Menschen aus über 40 verschiedenen Gemeinschaften, darunter Russen und Ukrainer, Araber und Juden, christliche Gruppen, Nichtreligiöse und alle mit den unterschiedlichsten politischen Einstellungen.

Unter dem Dach der Europäischen Janus Korczak Akademie hat sie zunächst als Teilnehmerin Seminare besucht, jetzt leitet sie dort selbst Projekte wie "Fake or Fact". Dabei geht es um Fake News im Internet, die vor allem in Krisenzeiten wie in Corona und auch jetzt im Zusammenhang mit den Kriegen in der Ukraine und in Gaza allgegenwärtig sind.

Bei "Youth Bridge" lernen Jugendliche das Brückenbauen zwischen den Communities