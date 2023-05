Die Leiterin der Evangelischen Akademie Loccum bei Nienburg, Verena Grüter (61), wird nach knapp zwei Jahren die traditionsreiche Bildungseinrichtung verlassen. Die promovierte und habilitierte Theologin habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, ihr Amt als Direktorin nur noch bis Ende Juli 2023 auszuüben, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Danach werde sie wieder zurück in die bayerische Landeskirche gehen und dort eine neue Aufgabe übernehmen. Die Privatdozentin leitete die Akademie seit September 2021.

Der Konvent der Akademie und das Kollegium bedauerten den Angaben zufolge diese Entscheidung und gaben der scheidenden Direktorin gute Wünsche mit auf den Weg. Für die hannoversche Landeskirche als Trägerin der Akademie sagte der Theologische Vizepräsident im Landeskirchenamt in Hannover, Ralph Charbonnier: "Ich danke Verena Grüter für ihr großes Engagement in der Tagungs- und Leitungsarbeit und schließe mich den Wünschen des Konventes an." Über die Neubesetzung der Leitungsposition soll nun der Personalausschuss der Landeskirche entscheiden.

Verena Grüter hatte im September 2021 die Nachfolge von Stephan Schaede angetreten, der die Akademie seit 2010 geleitet hatte. Mit ihr übernahm nach acht Direktoren erstmals eine Frau die Leitung der Akademie. Die 1946 gegründete Akademie Loccum zwischen Weser und Steinhuder Meer gehört zu den ältesten und renommiertesten unter den 16 evangelischen Akademien in Deutschland. Sie veranstaltet jährlich etwa 80 Tagungen mit bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern.

Grüter war zuvor geschäftsführende Pfarrerin an der Reformations-Gedächtniskirche Maxfeld in Nürnberg und Privatdozentin an der Augustana-Hochschule im fränkischen Neuendettelsau. Drei Jahre lang arbeitete sie als Pfarrerin und Dozentin in El Salvador. Später war sie fünf Jahre lang Referentin für theologische Grundsatzfragen beim Evangelischen Missionswerk in Deutschland und danach wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie, Missions- und Religionswissenschaft in Neuendettelsau. Ab 2016 lehrte sie als Gastprofessorin in Göttingen sowie in Heidelberg.