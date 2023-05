EJB

Joel Brodersen aus dem Dekanat Fürstenfeldbruck ist der neue Vorsitzende der Evangelischen Jugend Bayern (EJB). Der Landesjugendkonvent wählte den 25-jährigen Doktoranden der Verkehrstechnik am Wochenende in Pappenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen), teilte die Evangelische Jugend am Montag mit. Brodersen gehörte bereits dem Leitenden Kreis des Landesjugendkonvents - dem jährlichen Delegiertentreffen der Ehrenamtlichen in der EJB - an. Er löst Veronika Bartl ab, die nicht mehr kandidierte. In der EJB sind rund 17.500 Ehrenamtliche engagiert, die Brodersen jetzt vertritt.