Die Politikwissenschaftlerin Hanna Lorenzen wird neue Generalsekretärin der Evangelischen Akademien in Deutschland (EAD). Der Vorstand habe die 38-Jährige einstimmig gewählt, teilte der Vorsitzende der EAD, Udo Hahn, laut Mitteilung auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag in Tutzing mit. Lorenzen tritt die Nachfolge von Klaus Holz (62) an, der nach 13 Jahren im Sommer 2023 in den Ruhestand gehen wird.

Hahn dankt Vorgänger Holz

Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, dankte Holz für dessen "unermüdliches Engagement". Mit ihm habe die EAD als Träger politischer Bildungsarbeit in Deutschland "spürbar Profil gewonnen".

Hanna Lorenzen leitete den Angaben zufolge seit 2016 die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung (et). Zuvor war sie fünf Jahre als Programmleiterin der internationalen und überparteilichen Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa in der europapolitischen Jugendbildung aktiv, hieß es. Von 2018 bis 2021 gehörte sie als Mitglied der Sachverständigenkommission der Bundesregierung zur Erstellung des 16. Kinder- und Jugendberichtes an.

Im Dachverband "Evangelische Akademien in Deutschland" sind 16 Akademien zusammengeschlossen. Sie bieten Diskursangebote zu aktuellen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, Religion, Kultur und Wissenschaft.