Konzert bei "Lieder am See"

"Glaube ein Leben lang": Rockmusikerin Suzi Quatro über ihre Beziehung zu Gott

Suzi Quatro ist die weibliche Ikone des Glam Rock der 1970er-Jahre. Mit Hits wie "Can the Can" ist die US-amerikanische Sängerin eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Dekade. Und immer noch unterwegs, wie am 27. Juli bei "Lieder am See" am fränkischen Brombachsee.

Lesezeit: 4 Minuten

