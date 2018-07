Streetworker kümmern sich um Obdachlose am Münchner Airport

Etwa 20 Menschen leben dauerhaft am Flughafen, halb versteckt in abseits gelegenen Winkeln. Die meisten sind Deutsche zwischen 55 und 60 Jahren, der Frauenanteil ist hoch: "Am Flughafen ist es sicherer als am Hauptbahnhof, es gibt kostenlose saubere sanitäre Anlagen und das Flaschensammeln geht schneller als anderswo", zählt Jaehnert auf. Gerade die älteren Frauen hätten sich ein eigenes System geschaffen, mit heimlichen Unterstützern unter Ladenbesitzern und Wachleuten. "Bei einer Runde mit dem Wachdienst haben mir die Männer eine Frau gezeigt und gesagt: Die lassen wir in Ruhe, die hat Bestandsschutz."

Es sind sicher auch solche Verflechtungen zwischen Vorschrift und Empathie, die die FMG dazu bewogen haben, das Obdachlosenthema nicht länger zu verdrängen. Das Mittel der Wahl sei bislang Polizei und Wachdienst gewesen. "Maximal hat mal einer eine Fahrkarte zur Bahnhofsmission in die Innenstadt bekommen", berichtet der evangelische Flughafenseelsorger Stefan Fratzscher. Doch der Flughafenkonzern habe auch feststellen müssen, dass die Obdachlosen einfach immer wieder zurückkommen.

Flughafengesellschaft kommt Streetworkern entgegen

Nach sechs Monaten MOSE merke der Flughafen, dass der Streetwork-Einsatz sich lohne, weil manche Situationen gar nicht erst eskalierten. Offiziell wolle die FMG keine Verbesserung der Situation für Obdachlose, um nicht noch mehr von ihnen anzuziehen. Dennoch gebe es viele kleine Schritte des Entgegenkommens.

"Seit zwei Wochen haben wir einen eigenen Beratungsraum", freut sich Diakon Jaehnert. Und Jessica Gürtler berichtet von den Schlüsseln zur Dusche, die der Flughafen den Streetworkern überlassen hat. "Wenn wir den Eindruck haben, dass jemand duschen sollte, bevor er zum Beispiel in ein Behördengespräch geht, dann können wir ihm das jetzt anbieten", sagt die junge Frau.

Anlaufstelle für Obdachlose

Für die Obdachlosen am Flughafen ist MOSE ein Segen. "Wir sind für diese Menschen eine Anlaufstelle – auch wenn wir uns einfach nur mal ihren Frust anhören", sagt Gürtler. Im Idealfall könne man einen Obdachlosen in eine feste Unterkunft vermitteln. Viel häufiger geht es aber in den Gesprächen um Schuldenregulierung, um Unterstützung bei Behördensachen, um Vermittlung an Beratungsstellen.

Und um Vertrauen. Wie eng die Bindung zu den Streetworkern ist, zeigt sich, wenn die Polizei einen "ihrer" Obdachlosen aufgreift – und der dann um einen Anruf bei Jaehnert und Gürtler bittet. Was die Streetworker dann machen? "Wir fahren hin und kümmern uns", sagt Gürtler.