Gleich zu Beginn des Interviews wird klar: Diesem Mann ist der Erfolg nicht zu Kopf gestiegen. "Sollen wir uns wirklich siezen", fragt Richard Oehmann bei der Begrüßung.

Auf solche Förmlichkeiten legt der bekannte Autor, Regisseur und Puppenspieler keinen Wert. Viel wichtiger ist ihm, dass sich die Menschen in seiner Umgebung wohlfühlen. "Dieses Bedürfnis stammt noch aus meiner Zeit in Lindenbichl", vermutet der 57-Jährige und lacht.

Lindenbichl, das ist eine Halbinsel auf dem Staffelsee, wo das Dekanat Weilheim seit über 70 Jahren äußerst beliebte Zeltlager organisiert. Als Kind und später als ehrenamtlicher Mitarbeiter verbrachte Richard Oehmann hier viele Sommer. "Dort hatte ich bei einem bunten Abend auch meinen ersten Auftritt vor einem größeren Publikum", verrät er. Vor rund 300 Kindern präsentierte der 12-Jährige witzige Nachrichten.

"Ich wusste damals schon, dass ich den ganzen Schmarrn möglichst ernst vortragen muss."

Auftritte in ganz Bayern als Puppenspieler

Als Sohn einer Künstlerin und eines Malers ist ihm die Kreativität quasi in die Wiege gelegt worden. Schon im zarten Alter von acht Jahr spielte Richard Oehmann auf einem Spielplatz in seiner Geburtsstadt Weilheim Kasperltheater. Zuhause bastelte er mit einem Kassettenrekorder eigene Hörspiele zusammen. Kaum verwunderlich also, dass er 1994 zusammen mit Josef Parzefall "Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater" gründete. Seit 30 Jahren treten die beiden in Schulen, Kindergärten oder bei Kulturveranstaltungen in ganz Bayern auf.

Gemeinsam hat das Duo außerdem zahlreiche Kasperl-Hörspiele aufgenommen. Die meisten Rollen sprechen die beiden selbst, bekommen aber immer mal wieder auch prominente Unterstützung, zum Beispiel von Schauspieler Sebastian Bezzel oder Kabarettist Gerhard Polt. "Ich habe mein ganzes Berufsleben verkasperlt", witzelt Richard Oehmann. Tatsächlich sei ihm von allen Figuren, die er spiele, der Kasperl am nächsten.