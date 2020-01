Vor 75 Jahren: Erinnerung an den Bombenangriff auf Nürnberg am 2. Januar 1945

Zweiter Weltkrieg: Zerstörung durch Bombardements

Er habe zunächst gedacht, dass das Elternhaus noch steht, erzählt Götzger. Als sie drei Tage nach dem Bombardement den Schutzraum verließen, waren es aber nur die Außenmauern des Jugendstil-Hauses in der Maxfeldstraße, die noch vorhanden waren. Darauf kein Dach, dahinter nur ein tiefes Loch und glühender, qualmender Schutt. Darin entdeckten die Götzgers die beiden Milchkännchen: "Sie waren zum zweiten Mal gebrannt worden."

Die Bevölkerung Nürnbergs erntete in den Stunden der Luftangriffe wie viele andere Städte in Deutschland den Sturm, den die deutschen Truppen seit Kriegsbeginn mit ihren verheerenden Angriffen gesät hatte, wie im englischen Coventry, in London, in Warschau, in Rotterdam und anderswo in ganz Europa. "Das Verbrechen, welches mit dem Überfall auf Polen durch unseren Staat begann, musste bis zum bitteren Ende durchgestanden werden", erklärte Hannelore S., Jahrgang 1927, im Zeitzeugeninterview für die Dokumentation des Stadtarchivs. "Wie konnten wir auf Rücksicht rechnen, nach all dem Schrecklichen, das vorausgegangen war?"

Krieg: 17 Luftattacken auf Nürnberg

17 schwere Luftattacken auf Nürnberg prägten die Kindheit von Karl Christian Götzger. Seine Schule war Ende 1943 "einfach nicht mehr da", erinnert er sich. Ein paar Monate musste er in einer Dorfschule im Osten Nürnbergs den Unterricht besuchen. Im Jahr 1945 sind sein Bruder und er wieder in der Stadt, als die alliierten Militärs das Ziel haben, den Widerstand der Bevölkerung zu brechen, aber auch deutsches Militär wieder in die Heimat zu zwingen.

Propagandaminister Josef Goebbels war noch am 4. Juni 1944 auf dem Nürnberger Hauptmarkt aufgetreten und hatte Durchhalteparolen ausgegeben. Mit den modernen Baumethoden würde es angeblich nur ein Jahr dauern, Nürnberg wieder aufzubauen, sagte er voraus. Es sollte aber 20 Jahre dauern, bis Nürnberg einigermaßen vom Schutt befreit war und Häuser neu gebaut wurden.