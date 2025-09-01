In Afghanistan hat ein heftiges Erdbeben den Osten des Landes erschüttert. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Zerstörung sind noch nicht absehbar. Sicher ist aber: Es trifft Menschen, die bereits davor große Not litten.

Die Welthungerhilfe rechnet mit langfristigen dramatischen Folgen des jüngsten Erdbebens in Afghanistan. Das Ausmaß von Tod und Zerstörung werde sich erst in Tagen abzeichnen, sagte Asien-Regionaldirektorin Elke Gottschalk im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Doch es sei eine ähnliche Dimension wie bei den vorherigen Beben in der Region zu befürchten - dabei wurden 2022 mehr als 1.000, ein Jahr später mehr als 1.500 Tote gemeldet. Derweil liefen in Deutschland Vorbereitungen für erste Hilfsmaßnahmen an.

Wir haben einige Möglichkeiten, sich an der Hilfe für die Erdbeben-Opfer finanziell zu beteiligen, hier aufgelistet. Wenn ihr noch weitere kennt, schreibt uns gerne eine Mail.

action medeor – Die Notapotheke der Welt

Als "Notapotheke der Welt" engagiert sich action medeor seit über 50 Jahren für die Gesundheit von Menschen weltweit. Die Zahl der Menschen, die dringend medizinische Hilfe, Nahrung, sauberes Wasser und Schutz benötigen, steigt stetig. Besonders betroffen sind ländliche Regionen, in denen viele Häuser aus Lehm gebaut sind – sie konnten dem Beben nicht standhalten und wurden vollständig zerstört. Bereits jetzt wurden 10.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt, um die dringendsten Bedürfnisse zu decken. Gemeinsam mit langjährigen lokalen Partnerorganisationen vor Ort soll die Hilfe direkt zu den betroffenen Menschen gelangen.

Spendenkonten

Sparkasse Krefeld

BIC: SPKRDE33

IBAN: DE78320500000000009993

Volksbank Krefeld

BIC: GENODED1HTK

IBAN: DE12320603620555555555

Spenden kann man online direkt auf der Webseite.

Save the Children

Als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt setzt sich Save the Children für die Rechte aller Kinder ein – ohne Wenn und Aber. Um dies zu erreichen, ist die Organisation auf die Unterstützung von Menschen angewiesen. Aktuell bereitet sich das Team von Save the Children auf den Einsatz in der Provinz Kunar im Osten Afghanistans vor. Dort hat ein verheerendes Erdbeben nach Angaben der Afghanistan National Disaster Management Authority mindestens 600 Menschen getötet und mehr als 3.000 verletzt – darunter zahlreiche Kinder. Die Zahl der Betroffenen steigt weiterhin.

Spendenkonto

SozialBank

IBAN: DE96370205000003292912

BIC: BFSWDE33XXX

Spenden kann man online direkt auf der Webseite.

Help e.V.

Help wurde vor über 40 Jahren gegründet, um afghanischen Flüchtlingen zu helfen. Nach Jahrzehnten erfolgreicher Entwicklungszusammenarbeit hat die erneute Machtübernahme der Taliban vor vier Jahren eine schwere humanitäre Krise ausgelöst. Sie versorgen Familien mit Hilfsgütern, Bargeldhilfen und bekämpfen den Hunger.

Spendenkonto

Help – Hilfe zur Selbsthilfe

IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00

BIC: DRES DE FF 370

Spenden kann man online direkt auf der Webseite.

UNICEF für jedes Kind

UNICEF Deutschland macht die Arbeit für Kinder weltweit bekannt und setzt darauf, Menschen für die Unterstützung dieser Arbeit zu gewinnen. Erst durch diese Hilfe werden Veränderungen für Kinder möglich. Der Auftrag, weltweit für Kinder in Not da zu sein, bringt große Verantwortung und einen erheblichen logistischen Aufwand mit sich.

Aktuell sind UNICEF-Teams vor Ort und arbeiten eng mit lokalen Partnern sowie UN-Organisationen zusammen. Sie prüfen, welche Gebiete am stärksten betroffen sind und welche Hilfe die Kinder im Erdbebengebiet am dringendsten benötigen. Im Vordergrund stehen Nothilfemaßnahmen wie die Bereitstellung von sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen, Notunterkünften und psychosozialer Unterstützung für die betroffenen Kinder.

Spendenkonto

IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Spenden kann man online direkt auf der Webseite.

UNO-Flüchtlingshilfe

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der nationale Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) und unterstützt seit 1980 dessen Hilfsprogramme für Geflüchtete weltweit. Mit den bereitgestellten Spenden können vor Ort konkrete Hilfsmaßnahmen umgesetzt werden. Solarlampen versorgen Unterkünfte mit Licht, Küchen-Sets ermöglichen das Zubereiten warmer Mahlzeiten, und Medizin-Kits helfen bei der Versorgung von Verletzten. Zusätzlich werden Nothilfepakete mit lebenswichtigen Gütern verteilt, um den täglichen Bedarf der Betroffenen zu decken. So unterstützt die Hilfe die Menschen in Afghanistan dabei, die Folgen der Katastrophe zu überstehen.

Spendenkonto

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

Sparkasse KölnBonn

Kontonummer: 2000 88 50

BLZ: 370 501 98

Spenden kann man online direkt auf der Webseite.

(Mit Material vom epd)