Der Filmemacher Luca Lucchesi bekommt für seinen Film "A black Jesus" den Menschenrechts-Filmpreis 2022 verliehen. Die Auszeichnung wird am Samstag, 10. Dezember 2022 in der Nürnberger Tafelhalle verliehen, wie die Veranstalter mitteilten. Der Preis wird in insgesamt sechs Kategorien vergeben.

Der Veranstalterkreis ehrt damit herausragende Film- und Fernsehproduktionen, die sich in besonderer Weise mit den verschiedensten Aspekten der Menschenrechte befassen. Die Preisverleihung wird live gestreamt. Moderator der Veranstaltung ist Christoph Süß mit musikalischer Umrahmung vom David Soyza Quartett.

In dem Dokumentarfilm geht es um das sizilianischen Städtchen Siculiana. Dort finden sich die Menschen seit langer Zeit eine Prozession statt, bei der ein Kruzifix mit einer schwarzen Jesusfigur durch die Straßen getragen wird. Als ein 19-jähriger Flüchtling aus Ghana als Kreuzträger daran teilnehmen will, geraten die Gemüter in Wallung. Der Film werfe "Visionen auf, die zeigen, dass ein Miteinander möglich ist, dass die Welt eine andere sein könnte", so die Jury.