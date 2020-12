11.12.2020

Weihnachten

Mieterverein: Nicht jede Weihnachtsdeko ist erlaubt

Blinkende Lichterketten, leuchtende Weihnachtsfiguren: In der Vorweihnachtszeit ist so manches Haus festlich geschmückt. Der Mietverein München klärt auf, was bei der Weihnachtsdekoration erlaubt ist - und was nicht.