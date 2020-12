Engel aus Papier basteln für Weihnachten

EPV/Harmsen

... und fertig ist der Engel. Jetzt kann er an dem Band am Weihnachtsbaum aufgehängt werden.



Wer ihn als Geschenk verschicken mag, muss den Engel einfach nur wieder zusammenfalten. Passt sogar in einen Briefumschlag. Eine wunderbare Überraschung für Omas und Opas!