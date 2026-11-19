Engel aus Papier basteln für Weihnachten

Sie möchten mit Ihren Kindern oder Enkelkindern einen Engel aus Papier basteln? Oder suchen eine Idee, wie Sie das schöne Geschenkpapier nach Weihnachten noch verwerten können?

Basteln Sie einen Papierengel. Wir zeigen Ihnen eine tolle Idee für einen Weihnachtsengel und geben Ihnen eine komplette Anleitung. So können Sie blitzschnell und kinderleicht wunderschöne dekorative Engel basteln.

Viel Spaß beim Basteln!