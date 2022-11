Der Gedenktag

An den gewaltsamen Untergang des jüdischen Lebens denken engagierte Schweinfurterinnen und Schweinfurter jährlich am 9. November. Dieser Termin hat sich seit den 1970er-Jahren als bundesdeutscher Gedenktag für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus etabliert. Die Bedeutung dieses Gedenktages liegt im lokalen Bezug. In den Orten, in denen Jüdinnen und Juden lebten, wurden diese während der Novemberpogrome 1938 drangsaliert und zumeist auch vertrieben. Wo Synagogen vorhanden waren, hatte man diese entweder zerstört oder zumindest geschändet.

Der festgelegte Gedenktag darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass an manchen Orten die Ausschreitungen zwei Tage lang dauerten, also den 9. und den 10. November umfassten. Und in einigen unterfränkischen Orten wie Bad Neustadt/Saale und Mellrichstadt waren die jüdischen Gebetshäuser bereits Ende September heimgesucht worden. In Schweinfurt wiederum fand der Pogrom ausschließlich am 10. und nicht am 9. November statt.

Der Schweinfurter Pogrom

Wie ein beteiligter Täter rückblickend berichtete, sei "am 10. November, früh um 4 Uhr, von der Gauleitung die Weisung" an die SA gekommen, noch am selben Tag "gegen die Juden in Schweinfurt und Umgebung vorzugehen": "Zwischen 7 und 8 Uhr traf sich die SA zur Befehlsausgabe, und dann ging es los, in 'Räuberzivil' natürlich, bewaffnet mit Äxten, Beilen und Spitzhacken."

Die Täter demolierten in der Abwesenheit der zum Teil verhafteten Männer die Wohnungen und die etwa 20 Ladengeschäfte der jüdischen Bevölkerung. Ein Passant sagte später aus, dass er "in die Gesichter dieser ‚Männer‘ blickte. Sie waren anscheinend überzeugt, für Deutschland eine große Tat zu vollbringen". Die Ausschreitungen am Albrecht-Dürer-Platz fasste das Landgericht Schweinfurt so zusammen: