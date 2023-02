Mit wem verhandeln, wenn Russland nicht will?

Der Ruf nach Friedensverhandlungen ist ja nicht falsch. Jeder würde sich doch Frieden wünschen, die Ukrainer, die immer wieder um Waffen bitten, doch als Allererste! Wenn Frieden herbei gewünscht werden könnte, dann wäre er schon da. Aber der Wunsch nach Frieden darf nicht zu einer Realitätsverweigerung führen.

Wladimir Putin hat derzeit kein Interesse an Verhandlungen. Er hofft und wünscht sich noch, dass seine Armee diesen Krieg gewinnen kann. Die Vereinten Nationen, die vermitteln könnten und auf die auch die Friedensethik der EKD setzt, sind seit Jahren gelähmt von einem Weltsicherheitsrat, der sich gegenseitig mit Vetos blockiert. Und die Verurteilung des Angriffskriegs durch die überwältigende Mehrheit der Staaten in der UN-Generalversammlung hat Russland genauso wenig zur Aufnahme von Verhandlungen bewegt, wie die Wirtschaftssanktionen, die gegen den Staat verhängt wurden.

Eine Logik der Stärke

Es gibt ein Gebot, dass man vor einer Eskalation die milderen Mittel wählen muss. Man kann den Unterstützern der Ukraine allerdings nicht vorwerfen, dass diese Versuche nicht gemacht worden wären. Aber Präsident Putin hört nicht auf Milde. Seine Logik ist durch und durch die Logik der Stärke.

Das Narrativ, das die russische Regierung für ihre "Militäroperation" gewählt hat, ist das der "Entnazifizierung" der Ukraine. Nazi, das steht in Russland, wie bei uns, für das ultimativ Böse. Mit einem Gegner kann man verhandeln, Kompromisse schließen – aber nicht mit dem ultimativ Bösen. Mit Nazis kann man keine Kompromisse machen, man kann sie nur besiegen, wie die Alliierten im 2. Weltkrieg. Dass in Russland so argumentiert wird, verrät viel über den Verhandlungsspielraum, der in Moskau gesehen wird.

Einem autoritären Staat, dessen Führung erobern will, kommt man mit dem puren Wunsch nach Friedensverhandlungen nicht bei.

Fantasie für den Frieden

An anderen Stellen hat die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann immer wieder mehr Fantasie für den Frieden gefordert. Ich fand das damals richtig, und würde das auch heute voll unterschreiben. Der weite Blick der Fantasie weist uns auf Wege, die wir nicht sehen können, wenn wir immer nur den Blick nach unten auf unsere Füße halten. Das Militärische darf nie und erst recht nicht auf Dauer die einzige Antwort bleiben.

Ein Architekt, der viel Fantasie hat, kann Großartiges zustande bringen. Aber wenn er mit seiner Fantasie keine Rücksicht auf die Gesetze der Physik und Statik nimmt, werden seine Gebäude in sich zusammenfallen.

Fantasie muss nicht von dieser Welt sein, aber wenn sie in dieser Welt etwas gestalten will, muss sie mit den Realitäten dieser Welt arbeiten.

Wofür es wenig Fantasie braucht, ist vorherzusehen, was passiert, wenn die Ukraine keine Unterstützung bei der Selbstverteidigung mehr erhält. Sie wird von der Landkarte gestrichen, mit allem, was das für die Menschen dort an Gewalt bedeutet.

Die Option für die Opfer

Bei allen Bibelzitaten, die Margot Käßmann in ihrem Gastbeitrag, in dem sie ihre Unterstützung des "Manifestes für Frieden" erläutert, nennt, gibt es keine biblische Blaupause für diese Situation. Friedensvisionen ziehen sich durch die Bibel – genauso wie die Erfahrung, dass Krieg das Volk Israel heimsucht. Allen Friedensvisionen ist gemein, dass sie nicht allein auf Menschen setzen. Denn die Bibel weiß sehr genau, dass es immer Menschen wie Putin gibt. Sie setzen darauf, dass Gott diese Visionen wahr machen wird, wo Menschen versagen. Ist das Vertröstung oder Hoffnung? Vielleicht ist es immer beides.

Ein weiteres Grundmotiv der Bibel ist der Schutz der Schwächsten (z.B. Jer. 7,6), derer, die "unter die Räuber gefallen" sind (Lk. 10, 25f.). Wer nur zusieht und nicht handelt, um die Opfer zu schützen, verbündet sich de facto mit den Tätern.

Wir kommen nicht einfach und nicht moralisch sauber aus dieser Situation raus.

Waffen liefern schafft Tod und Unrecht und die Ukraine sich selbst zu überlassen und zuschauen schafft auch Tod und Unrecht. Vor diese Wahl gestellt, möchte ich aber lieber dabei schuldig werden, den Opfern, den Überfallenen zu helfen, als dem Aggressor den Weg freizumachen.