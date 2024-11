Abenteurer und Gründer

Personen der Bibel: Mose – Pharaonenprinz, Schafhirte, Prophet und Führer Israels

Ein Sklavenkind, aufgewachsen als Adoptivsohn einer Pharaonentochter – Mose hätte ein bequemes Oberschichtleben in Ägypten führen können. Doch er konnte seine Herkunft nicht vergessen. Er setzte sich für die Israeliten ein und führte das Volk mit Gottes Hilfe in die Freiheit und in eine neue Heimat. Selbst aber blieb er sein Leben lang heimatlos.

Lesezeit: 7 Minuten

7 Minuten