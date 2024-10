Friedenssymbole und ihre Bedeutung

Ältestes Friedenssymbol der Welt: Der Ölzweig und seine Ursprünge

Kein anderes Friedenssymbol taucht so oft in den Geschichtsbüchern auf, wie der Ölzweig. Vor allem in der griechischen Mythologie, der Bibel, aber auch in Gedichten und Büchern ranken sich viele verschiedenen Mythen um ihn. Wir klären über die Ursprünge und die Bedeutung des Ölzweiges!

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten