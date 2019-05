29.04.2019

Personen der Bibel

Abimelech: Mit Gewalt an die Macht

Er ist eine Person der Bibel, die unbedingt an die Macht will. Abimelech möchte König werden und geht dabei über Leichen. Was würden Sie mit "Macht" anfangen? Dieser Frage geht der Autor nach und erzählt auch vom unglücklichen Ende des Abimelech.