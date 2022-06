Krieg, Corona, Klima: Zuversicht in der Krise

Resilienz: So können wir seelische Widerstandskraft in Krisenzeiten entwickeln

Krieg in der Ukraine, Corona, die Klimakrise – all das belastet derzeit viele Menschen sehr. Was hilft uns, schwierige Zeiten und Lebenskrisen zu überstehen? Dazu forscht die Psychologin Donya Gilan vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Im Interview erklärt sie, wie man Resilienz lernen kann – und warum sie dennoch keine Wunderwaffe ist.