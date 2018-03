Exerzitien im Alltag - Zeit mit Gott

16.02.2018

Kirche in Bayern

Die Fastenzeit bietet die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Um herauszufinden, was das ist, bieten viele Gemeinden in Oberfranken ökumenische Alltagsxerzitien an. Im Fernseh-Magazin "Kirche in Bayern" stellen wir die aktuelle Aktion mit dem Motto "Fürchte dich nicht - lebe" vor.