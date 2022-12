Über hundert als Königinnen und Könige verkleidete Kinder eröffnen am Mittwoch, 28. Dezember 2022, mit Kardinal Reinhard Marx in Bad Tölz die Sternsingeraktion 2023 des Erzbistums München und Freising. Nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche zögen die Sternsingergruppen mit ihren festlichen Gewändern durch die Tölzer Innenstadt, teilte das Erzbistum am Dienstag mit.

Die bundesweite Aktion stehe 2023 unter dem Leitwort "Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit". Die Aktion Dreikönigssingen ist seit 1959 die deutschlandweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.

Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar gehen laut Mitteilung Sternsingerinnen und Sternsinger von Haus zu Haus, sammeln Spenden und schreiben den Segen "20 C+M+B 23" an die Haustüren. Das Kürzel stehe für die lateinischen Worte "Christus mansionem benedicat", zu deutsch "Christus segne dieses Haus".

Sternsinger bei Bundeskanzler Olaf Scholz

Beim Empfang der Sternsinger bei Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag, 5. Januar, werde die Erzdiözese durch eine Gruppe aus dem Pfarrverband Achdorf-Kumhausen (Landkreis Landshut) vertreten. 2022 sammelten laut Mitteilung 534 Sternsingergruppen im Erzbistum München und Freising rund 1,94 Millionen Euro. Bundesweit seien bei der Aktion rund 38,6 Millionen Euro zusammengekommen.