Nouruz ist ein Frühlings- und Neujahrsfest. Wörtlich übersetzt bedeutet Nouruz "neuer Tag". Das Fest markiert den Beginn des neuen Jahres im persischen Kalender. Es fällt jedes Jahr auf den 20. oder 21. März, je nachdem, auf welchen der Tage die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche fällt. 2024 wird Nouruz am 20. März gefeiert.

Nouruz: Herkunft und Geschichte

Nouruz wird seit über 3.000 Jahren gefeiert. Sein Ursprung liegt in der vorislamischen Zeit in Persien. Heute wird es laut UNO von etwa 300 Millionen Menschen weltweit gefeiert.

Verbreitet ist es überall dort, wo einst das persische Reich war, also im Iran, in Aserbaidschan, Afghanistan, Albanien, Bosnien, Georgien, Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Irak, Pakistan und Türkei. Iranische, kurdische und türkische Gemeinschaften in aller Welt feiern es ebenfalls.

Laut der iranischen Mythologie reicht Nouruz sogar 15.000 Jahre zurück, es soll in der Zeit des legendären persischen Königs Yima entstanden sein. Damit wäre es das älteste, noch heute gefeierte Fest der Welt.

Wo wird Nouruz gefeiert?

Ein offizieller Feiertag ist Nouruz im Nord-Irak (Autonome Region Kurdistan), in Iran, Aserbaidschan, Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, teilweise und inoffiziell in Pakistan, Syrien, Tadschikistan, Turkmenistan, in der Türkei, in Usbekistan (zwei Tage), Georgien (ein Tag) und Indien bei den Parsen (als Jamschidi-Fest).

In Iran und Afghanistan markiert Nouruz den Beginn des neuen Jahres.

In der Türkei war Nouruz wegen des Konflikts mit den Kurd*innen von 1923 bis 1995 verboten, inzwischen ist es wieder erlaubt. Die Regierung fördert Nouruz-Feierlichkeiten mittlerweile sogar.

Für die Kurd*innen, die das Fest Newroz nennen, hat es auch eine politische Bedeutung: Sie sehen den Ursprung ihres Festes in der Legende um den Schmied Kavah., der den kinderfressenden Drachenkönig Dehak am 21. März 612 vor Christus getötet haben soll. Die Legende steht symbolisch für das Ende der Unterdrückung der Kurd*innen.

Bei den Alevit*innen heißt das Fest Newroz. Sie verbinden es mit dem Geburtstag des Heiligen Ali, der für sie das göttliche Licht verkörpert. Es handelt sich bei Ali um den Schwiegersohn und Cousin des muslimischen Propheten Mohammeds.

Wie wird Nouruz gefeiert?

Die Menschen besuchen Nachbarn und Freunde, um einander alles Gute zu wünschen und Geschenke auszutauschen.

Der wichtigste aller Nouruz-Bräuche ist das Zusammenstellen und anschließende Verzehren des Haft-Sin im Kreis von Familie und Freunden. Die persische Tafel Sofreh wird mit sieben Bestandteilen prunkvoll geschmückt, von denen jedes ein Symbol für eine zoroastrische Tugend darstellt: Munterkeit, Segen, Schutz, Saat, Fröhlichkeit, Geschmack und Gesundheit.

Die Feuersprung-Tradition ist neben dem Festmahl ebenfalls ein fester Bestandteil des Nowruz. Beim persischen Tschahar Schanbe Suri springen die Menschen über kleine Lagerfeuer, die auf den Straßen entzündet werden. Dieses Ritual findet am letzten Mittwoch vor Nowruz statt und symbolisiert das Zurücklassen aller Blässe. Die Menschen nehmen das lodernde Rot des Feuers mit sich. Das Feuer gibt dabei sein Leuchten und seine Lebenskraft ab, während alles Negative im Feuer verbleibt.

Was ist Zoroastrismus?

Die Zoroastrier*innen, auch Zarathustrier*innen genannt, sind Anhänger*innen der Religion des Zoroastrismus. Diese wurde von dem Propheten Zarathustra (auch Zoroaster genannt) im alten Persien gegründet. Der genaue Zeitraum der Gründung ist umstritten, Schätzungen gehen vom 6. oder 7. Jahrhundert vor Christus aus.

Der Zoroastrismus ist eine der ältesten monotheistischen Religionen der Welt und hat die Entwicklung anderer religiöser Traditionen wie Judentum, Christentum und Islam maßgeblich beeinflusst.

Die zoroastrische Religion betont die Existenz eines einzigen Gottes, Ahura Mazda, der als Schöpfer und Erhalter des Universums verehrt wird. Sie lehrt die Dualität von Gut und Böse, repräsentiert durch Ahura Mazda und den bösen Geist Angra Mainyu (oder Ahriman). Die heiligen Schriften des Zoroastrismus sind die Avesta, eine Sammlung von Hymnen, Gebeten und Lehren. Obwohl der Zoroastrismus heute eine relativ kleine Religion ist, hat er vor allem im Iran und in Indien noch Anhänger*innen.

Nouruz wurde bereits in zoroastrischen Zeiten in Persien gefeiert, geht aber möglicherweise auf noch ältere Traditionen zurück. Bei den Zoroastrier*innen war Nouruz das wichtigste Fest des Jahres. Sie verbreiteten es im gesamten Altpersischen Reich, von Afghanistan über die Türkei, bis nach Osteuropa.