Der traditionelle Oktoberfestgottesdienst im Marstall-Festzelt feiert in diesem Jahr das 70. Bestehen der Circus- und Schaustellerseelsorge. Das Pontifikalamt am ersten Wiesn-Donnerstag (24. September) werde vom Paderborner Weihbischof Matthias König zelebriert, der innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz für die Schaustellerseelsorge zuständig ist, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat München mit. Zu dem Gottesdienst um 9.30 Uhr seien wie jedes Jahr "Marktkaufleute, Wiesnwirte, Oktoberfest-Beschäftigte sowie Freundinnen und Freunde des Volksfests" eingeladen.

Neben Weihbischof König nimmt auch Pfarrer Sascha Ellinghaus, Leiter der Katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge, am Gottesdienst teil. Für die Protestanten spricht Pfarrer Thorsten Heinrich, der diesen Seelsorgebereich innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland leitet, ein Grußwort. Die Münchner Dombläser gestalten den Gottesdienst musikalisch.

Aussicht vom Kirchturm aufs Volksfest

Einen Blick von oben aufs Oktoberfest gewährt wieder die direkt an der Theresienwiese gelegenen Pfarrkirche St. Paul: Während des Oktoberfests ist die 50 Meter hoch gelegene Aussichtsplattform des Kirchturms täglich ab 10 Uhr geöffnet - montags, mittwochs, freitags und samstags sogar bis 22 Uhr.