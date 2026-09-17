Ein alter, abgenutzer Koffer der Großmutter, mehr ist ihm nicht geblieben: Ernst stöberte schon als kleines Kind gern darin. In der notdürftigen Unterkunft der Familie in Nürnberg kurz nach Kriegsende stand der Koffer in einem Eck, beinahe unbeachtet. "Ich sollte ihn nicht gleich finden, genauso wenig wie den Notfallrucksack meiner Familie im Falle eines Bombenangriffs", sagt der 85-jährige Ernst Bayerlein heute rückblickend. Im Koffer lag die Sterbeurkunde seiner Großmutter und ihr Hochzeitsfoto. Doch was lange niemand ahnte: In Wahrheit wurde darin viel mehr aufbewahrt - die Familiengeschichte seiner Oma Anna Kurz, die er nie kennenlernen durfte.

Anna Kurz aus Großgründlach bei Nürnberg wurde mit nicht einmal 60 Jahren 1940 von den Nazis deportiert und durch Giftgas ermordet, weil sie psychisch krank war. So wie Tausende anderer Patientinnen und Patienten in Bayern, die in den damaligen Heil- und Pflegeanstalten der Nationalsozialisten untergebracht waren. Wegen ihrer psychischen Erkrankung oder geistigen Beeinträchtigung galten die Mitmenschen als "lebensunwert" und mussten qualvoll sterben.

Eine Ausstellung im Ansbacher Markgrafenmuseum erzählt jetzt von Anna Kurz und 13 weiteren Opfern aus Bayern. Etliche der Lebensgeschichten haben direkten Bezug zu den Anstalten in Ansbach und Erlangen. Von hier deportierten die NS-Schergen über 1.800 Patientinnen und Patienten in die Tötungsanstalt Hartheim in Österreich. Dort kamen sie 1940 und 1941 im Rahmen der nationalsozialistischen "Aktion T4" ums Leben.