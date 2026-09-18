Mit jazzigen Neuinterpretationen bekannter Choräle erinnert die Musikakademie Schloss Alteglofsheim (Kreis Regensburg) an den Lieddichter und evangelischen Theologen Paul Gerhardt. Zum 350. Todestag des 1676 gestorbenen Theologen ist am 25. September das Konzert "A Tribute to Paul Gerhardt" mit dem Dieter Falk Trio geplant. Beginn ist um 20 Uhr. Veranstalter ist der Verband für christliche Popularmusik in Bayern.

Auf dem Programm stehen unter anderem "Befiehl du deine Wege", "Nun ruhen alle Wälder", "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" und "Die güldne Sonne". Der Düsseldorfer Musikproduzent und Regensburger Professor für Popchor-Leitung, Dieter Falk, will laut Mitteilung vom Freitag die Texte Gerhardts in den Mittelpunkt stellen und sie mit seinem Trio, bestehend aus Piano, Drums und Bass, musikalisch neu interpretieren.

Anekdoten aus 40 Jahren Musikleben

Der Abend soll auch den Austausch mit dem Publikum ermöglichen. Kurze Einordnungen und persönliche Gedanken begleiten das Konzert. Beim "Falk Wunschkonzert" können die Besucher Einfluss auf die Musikauswahl nehmen. Zudem will Falk Anekdoten aus seiner mehr als 40-jährigen Arbeit als Musiker, Produzent und Komponist erzählen.