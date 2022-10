Mit Ludwig Böhme als neuem Künstlerischen Leiter, einem vollen Konzertkalender und stabilen Nachwuchszahlen startet der Windsbacher Knabenchor (Landkreis Ansbach) in die Saison 2022/2023. Neben Bachs Oratorien als klassischem Schwerpunkt setze das A-cappella-Programm neue Akzente, teilte der Windsbacher Knabenchor mit. Bei einem Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche übernahm am Samstag (1. Oktober) Ludwig Böhme die Aufgabe als Künstlerischer Leiter. Er ist der vierte Chorleiter in der über 75-jährigen Geschichte der Windsbacher.

Zwei Bach-Oratorien, zwei Auslandsreisen

Auf den neuen Chorleiter warten zwei Bach-Oratorien und zwei Auslandsreisen. Eine davon führt in der Adventszeit mit Bachs Weihnachtsoratorium durch Spanien, die Windsbacher treten dort in den schönsten Konzertsälen des Landes wie dem Palau de la Música in Barcelona und dem Teatro Maestranza in Sevilla auf. Erstmals musizieren sie gemeinsam mit dem 1995 gegründeten Orquesta Barroca de Sevilla. Nach vier Konzerten in Spanien reist das Ensemble gemeinsam mit dem Chor nach Deutschland, um das Werk unter anderem in der Alten Oper Frankfurt aufzuführen. Die Schirmherrschaft für diese Auftritte übernimmt die spanische Botschaft.

Das weihnachtliche A-cappella-Programm "Wie soll ich Dich empfangen?" umfasst bekannte und unbekannte Lieder und Weisen, die mit Textrezitation und Orgelmusik kombiniert werden. Unterstützt wird der Chor von Sebastian Heindl (Orgel) und dem Schauspieler Christian Steyer, bekannt aus der Krimi-Serie "Polizeiruf 110" und als Komponist von Filmmusik.

Programm für Frühjahr und Sommer

Im Frühjahr und Sommer erklingt Bachs Johannespassion unter anderem im polnischen Wrocław (Breslau), im Rahmen des Rheingau Musik Festivals und zur Bachwoche Ansbach. Begleitet werden die Windsbacher vom Orkiestry Barokowej (Breslauer Barockorchester) und dem Freiburger Barockorchester. Das geistliche Programm trägt deutlich Böhmes Handschrift. Neben Kompositionen von Josquin des Prés und Heinrich Schütz sind auch eigene A-cappella-Sätze Böhmes zu hören.

Trotz der Reisen bildet Nürnberg einen Schwerpunkt der Auftritte. Zu den regelmäßigen Lorenzer Motetten kommen weihnachtliche A-cappella-Konzerte, Bachs Weihnachtsoratorium und Johannespassion. Im Sommer präsentieren sich die Windsbacher beim Kirchentag in Nürnberg und beim 72. Musikfest ION, dort mit einem gemeinsamen Konzert mit dem Ensemble The Tallis Scholars. Ihre Kooperationen mit internationalen Knabenchören setzen die Windsbacher fort: Im Juni 2023 kommt der Københavns Drengekor zu einer Chorandacht nach Ansbach, einen Monat später wirkt der Georgia Boy Choir in der Lorenzer Motette mit.

Zum Schuljahresbeginn fanden 15 Schüler in den Knabenchor, der damit rund 125 Sänger zählt. Eines der wichtigsten Instrumente der Nachwuchsgewinnung, sagt Böhme, seien die Klangfänger-Singschulen der Windsbacher in Nürnberg, Windsbach, Würzburg, Pappenheim und Bad Windsheim.