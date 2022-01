Der 90-jährige Max Liedtke ist dem Chor schon seit Anfang der 1950er-Jahre eng verbunden. Als ihn 1973 der Ruf als Professor für Pädagogik an die Universität Erlangen-Nürnberg ereilte, habe auch die Nähe zu den Windsbachern eine Rolle für seine Entscheidung gespielt, sagt er. Über 40 Jahre lang beschäftigten den Pädagogen Probleme zwischen Knabenchor und Schulleitung, sowie die Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten auch beruflich. Dabei erhielt er tiefe Einblicke in das Innenleben der Windsbacher.

Der Chorleiter ohne Zeugnisse

"Der Chor hatte großes Glück, Hans Thamm als Chorleiter zu haben. Dessen Glück war aber noch größer", sagt Liedtke. Und belegt das gleich mit erstaunlichen Fakten: Weder in den Windsbacher Akten noch in landeskirchlichen Akten fand Liedtke Nachweise über Schul- oder Studienabschlüsse Thamms, die über die konkrete musikalische Befähigung des Sachsen Aufschluss geben würden.

Diese war zweifelsohne vorhanden, hatte Thamm als ehemaliger Sänger des Dresdner Kreuzchors doch eine fundierte Ausbildung genossen und war schon als junger Mann als Orgel- und Gesangsolist geachtet. Aber er konnte keine Zeugnisse oder Titel vorweisen, die schon damals als Qualifikation für einen entsprechenden Posten nötig gewesen wären.

Und mit einer dunklen Vergangenheit

Zudem hatte Hans Thamm, der im Alter von 25 Jahren die Leitung des Chors übernahm, bereits einen dunklen Fleck in seiner Vita: Wie Liedtke im Bundesarchiv recherchierte, war Thamm von 1941 bis Kriegsende Angehöriger der "Division Hermann Göring", einer Eliteeinheit der Deutschen Wehrmacht. "Dorthin wurde man nicht einfach berufen, man ging freiwillig hin", betont der Autor. Zeit seines weiteren Lebens hatte Thamm über diese Episode geflissentlich geschwiegen.

"Thamm war hart gegen sich, aber auch hart gegen die Sänger"

Von teils militärischem Drill waren dann auch die Proben der Knaben geprägt. Liedtke berichtet von Stunden in stickigen Räumen, die aus Kostengründen nicht gelüftet wurden. Thamm warf mit Ausdrücken wie "Rauschquinten" und "faules Pack" um sich, wenn der Klang des Chors nicht seinen Vorstellungen entsprach. "Thamm war hart gegen sich, aber auch hart gegen die Sänger", meint der Buchautor.

Gewalt war im Internat und im Chor noch bis Ende der 1960er-Jahre an der Tagesordnung. Nicht nur durch den Chorleiter, sondern auch durch die Direktoren oder Präfekten. Einer habe sich sogar mal als Pädophiler entpuppt und an die Jungen herangemacht - er wurde immerhin seines Postens enthoben.

Liedtke beschönigt nichts

Max Liedtke beschreibt diese Zeit und ihre Umstände teils ambivalent: Sowohl die Buben als auch deren Erzieher seien durch Jungvolk, Hitlerjugend, Arbeitsdienst oder Wehrmacht ideologisiert gewesen und hätten Gewalt als natürlich empfunden. Zudem sei im Protestantismus eine Weltsicht angelegt, die von Erbsünde und Schuld ausginge, demnach der von Grund auf böse Mensch durch harte Erziehung auf den Weg zur Besserung gebracht werden müsse. Liedtke beschönigt nichts, berichtet aber auch, dass ihm gegenüber Hans Thamm noch kurz vor seinem Tod eingeräumt habe, "manchmal doch zu hart zu den Buben" gewesen zu sein.

Windsbacher Seifenoper

Stellenweise liest sich das Buch wie eine innerkirchliche Seifenoper mit Schauplatz Windsbach. Da ist von Ränkespielen und Machtpoker zwischen Dekanen, Internats- und Chorleitern die Rede, von immer wieder neuen Versuchen, aus den Windsbachern einen liturgischen Chor der Landeskirche zu machen, oder von Thamms alle paar Jahre neu aufgenommenem Kampf um ein eigenes Chorinternat in Nürnberg, das dem Vollblutmusiker mehr Raum zum Einstudieren der Musik gegeben hätte.

Berichtet wird, dass Hans Thamm eine Einladung ausgeschlagen hatte, Leiter des Dresdner Kreuzchors zu werden. Breiten Raum nehmen teils kuriose Episoden rund um die Knaben der 68er-Generation ein, die den Altvorderen mit Forderungen nach mehr Mitspracherecht oder durch einen ungezügelten Lebensstil stark zugesetzt haben.

Musik als das verbindende Element

Die Musik war in allen Generationen das verbindende Element zwischen Chorleiter und Choristen, und die ließ ein starkes Band knüpfen, das manche Ohrfeige oder persönliche Verletzung in der Rückschau beim Gros der Sänger hintenanstehen lässt. Liest man Max Liedtkes Beschreibungen der letzten Jahre Thamms in Windsbach, wirkt dieser ausgebrannt. Ein eigenes Kapitel mit einem Briefwechsel mit dem Mitautor und Herausgeber des Buchs, Werner Ertel, lässt den Chorleiter noch einmal nahbarer werden.

Zum Jahreswechsel 1977/78 übergab Thamm den Dirigentenstab an Karl-Heinz Beringer, der diesen 34 Jahre lang halten sollte. Der noch amtierende Knabenchorleiter Martin Lehmann ist erst der Dritte in der mittlerweile über 75-jährigen Geschichte des Chors. Mit beiden führten die Autoren Interviews zur Chorgeschichte und Gegenwart. Die Zukunft ist gerade vor dem anstehenden Wechsel am Pult wieder offen.