Zeugen Jehovas: Entstehung und Geschichte

1881 gründete Charles Taze Russell in den USA die Verlagsgesellschaft "Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft" in Pittsburgh. Seine Anhänger bezeichneten sich zunächst als "Ernste Bibelforscher". Zentrales Element der Lehre war der Glaube daran, dass ein Ende der Welt, wie wir sie kennen, kurz bevorstehe. Ein damit verbundenes göttliches Strafgericht würden dabei nur Jehovas Zeugen überleben.

Russell ging zunächst davon aus, dass die Menschheitsgeschichte 1872/73 enden würde, als dies jedoch nicht eintraf, wurde das Jahr 1914 in diversen Schriften als das Ende Gottes Königsreichs auf Erden proklamiert.

1897 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift "Wachturm" auf Deutsch, zu diesem Zeitpunkt waren Jehovas Zeugen bereits etwa zehn Jahre in Deutschland aktiv.

Den Beginn des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 interpretierte die Gemeinschaft als Erfüllung ihrer Weltuntergangprognosen, das Jahr wurde als Zeitenwende festgehalten. Als Charles Taze Russell 1916 starb, kämpfte sich Joseph Franklin Rutherford an die Spitze der Organisation und führte ein deutlich strafferes Regiment ein. Die Zentrale hatte von nun an die alleinige Macht, Mitglieder weltweit hatten ihr zu folgen. Die Gemeinschaft, von 1931 an bekannt als "Jehovas Zeugen", war von da an eine hierarchisch aufgebaute "Theokratische Organisation" mit totalitären Strukturen.

Auf Joseph Franklin Rutherford folgte 1942 dessen engster Mitarbeiter Nathan Homer Knorr als neuer Präsident. Er machte aus der Wachtumsgesellschaft eine globale, zentralistisch aufgebaute und straff geführte Organisation. Er führte außerdem ein Schulungssystem ein, das jede Versammlung weltweit dazu verpflichtet, einmal pro Woche an Kursen teilzunehmen, die über die Lehre aufklären, in denen aber beispielsweise auch Gesprächsmethoden für das Missionieren eingeübt werden.

Es folgte eine Zeit des Wachstums, die Zahl der sogenannten "Verkündiger" stieg. Auf Knorr folgten vier weitere Präsidenten, seit 2014 ist Robert Ciranko aktiv.

In Deutschland bemühten sich die Zeugen Jehovas in den 1990er Jahren, den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu erhalten. 2005 gestand ihnen das Oberverwaltungsgericht diesen nach einem langwierigen Rechtsstreit zu.

Quelle: "Handbuch Weltanschauungen, religiöse Gemeinschaften, Freikirchen", Gütersloher Verlagshaus, München 2015