Mit einer Bitte wandte sich Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm vor gut einem Monat an sämtliche 1540 Kirchengemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern: Diese sollten bitte prüfen, schrieb der Landesbischof, ob sie die Impfzentren vor Ort bei der Schutzimpfung gegen Corona unterstützen könnten. Indem sie Räume oder ehrenamtliche Helfer*innen zur Verfügung stellen.

Corona-Impfung: Kirche will Beitrag leisten

Damit könne die evangelische Kirche ihren "Beitrag zu dieser riesengroßen Kraftanstrengung leisten", so Bedford-Strohm. Denn jetzt komme es darauf an, "so schnell wie möglich eine große Zahl von Menschen neu zu impfen oder zu boostern".

Impfen aus "christlicher Nächstenliebe"

Klar Stellung bezogen hatte dazu auch Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Sie halte es "für die Verpflichtung jedes Menschen, dazu beizutragen, dass wir diese große Gefahr miteinander abwenden können", sagte Kurschus im "Deutschlandfunk". Aus "christlicher Nächstenliebe" heraus müsse dafür Sorge getragen werden, "dass die Schwächsten in der Gesellschaft nicht gefährdet werden".

Corona-Impfaktionen in Gemeindehäusern

Bereits im vergangenen Jahr haben zahlreiche Gemeinden immer wieder Sonderimpftage auf die Beine gestellt. Dies sind einige der Kirchengemeinden in Bayern, die in den kommenden Tagen und Wochen Impfaktionen in den Räumen ihrer Gemeinde anbieten:

München

Neumarkt in der Oberpfalz

Montag, 17. Januar: Impfaktion im Klostersaal der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde (Kapuzinerstr. 5), 9 bis 16 Uhr

Nürnberg

16. Januar bis 20. Februar: Impfaktion während der Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche

Rosenheim

Mittwoch, 12. Januar: Sonderimpftag im Gemeindehaus Erlöserkirche (Königstr. 23 b), 9 bis 16 Uhr

Sonderimpftag im Gemeindehaus Erlöserkirche (Königstr. 23 b), 9 bis 16 Uhr Donnerstag, 13. Januar: Sonderimpftag im Gemeindehaus Versöhnungskirche (Severinstr. 13), 9 bis 16 Uhr

Sonderimpftag im Gemeindehaus Versöhnungskirche (Severinstr. 13), 9 bis 16 Uhr Samstag, 15. Januar: Sonderimpftag im Gemeindehaus der Apostelkirche (Lessingstr. 26), 16 bis 22 Uhr

Die Unterstützung der Kirchen bei der Impfkampagne sei wichtig, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU):