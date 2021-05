Wie der Corona-Lockdown fränkische Veranstalter trifft - und warum sie trotzdem Hoffnung schöpfen

Open Air am Dutzendteich soll stattfinden

Rund 700 Standkörbe in ordnungsgerechtem Abstand positioniert werden vom 16. Juli bis 18. August eine Open-Air-Fläche im Volkspark Dutzendteich bevölkern. Damit können rund 1.400 Zuschauer pro Event beim "Strandkorb Open Air" ein breit gefächertes Kulturprogramm unter freiem Himmel genießen. Darunter Comedians wie Martina Schwarzmann oder Markus Krebs, Pop und Rock mit Haindling, Fury in the Slaughterhouse und Selig sowie Metal á la In Extremo oder Doro.

Das Concertbüro Franken hat dieses mit dem Deutschen Tourismuspreis 2020 ausgezeichnete Veranstaltungskonzept nach Nürnberg geholt, um den zweiten Corona-Sommer nicht ganz sang- und klanglos werden zu lassen. Von bargeldloser Gastronomie mit Lieferung zum Strandkorb, über kontaktlosen Einlass bis hin zu Desinfektionsmittel am Sitzplatz, ist alles durchdacht.

Geschäftsführer Peter Harasim meint, die "Strandkorb Open-Airs" seien ein durchaus attraktives Konzept, um Live-Auftritte unter Corona-Bedingungen genießen zu können. Man dürfe sich auch vor seinen Korb stellen und mitmachen. Wie jüngst Aerosol-Forscher festgestellt hatten, sei die Ansteckungsfahr draußen verschwindend gering. "Verdienen können wir auf diese Weise aber nur einen Bruchteil dessen, was sonst in einem gewöhnlichen Sommer möglich wäre", sagt Harasim.

Generell müsse nun aber seitens der Politik ein Umdenken her, was denn generell machbar sei, wenn die Temperaturen die Menschen ins Freie ziehen. "Es ist dann doch besser, draußen kontrolliert Veranstaltungen anzubieten", meint der seit vielen Jahrzehnten in der regionalen Szene aktive Veranstalter, der auch selbst Musiker ist.

Eine ganze Zeit lang habe er die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gut nachvollziehen und mittragen können. Jetzt würden viele Politiker aber irrlichtern, hätten den Kompass verloren. Am meisten ärgere ihn, dass die Menschen im Land nicht in annehmbarer Zeit geimpft werden könnten. All die Bühnen, die eigentlich schon im Mai hätten öffnen können, müssen spätestens im Juni funktionieren.

Corona-Testzentrum im Club "Hirsch"

Das Concertbüro Franken habe auch seinen Beitrag in der Stadt dazu geleistet, sich an den Corona-Maßnahmen zu beteiligen. Im Club "Hirsch" hatte man monatelang ein Testzentrum aufgebaut und täglich bis zu 400 Menschen Proben abgenommen. Die kurz vor Weihnachten neu aufgebaute Struktur wurde aber schließlich behördlicherseits nicht mehr gewollt und daher eingestellt. Ein Punkt, den Harasim Kopfschütteln lässt: "Der Staat meint, er kann alles selbst leisten, kann er aber nicht. Seine Angestellten machen pünktlich Feierabend und gehen am Freitag ins Wochenende. Unser Tag in der Veranstaltungsbranche dagegen kennt solche starren Zeiten gar nicht", erklärt er.

Generell sei in vielen Regionen des Republik versäumt worden, in der Pandemiebekämpfung private Unternehmen, die beispielsweise Disziplinen wie Terminvergaben für das Impfen oder Testen von Berufs wegen ohnehin beherrschen, mit ins Boot zu holen. Er habe oft den Eindruck, dass zahlreiche Politiker derzeit mehr mit dem Wahlkampf als mit den Problemen der Bürger zu tun haben.

Regelmäßig steuert das Team rund um Harasim auch die Nürnberger Jugendkirche LUX für Veranstaltungen an. Ob die Privilegierung für manche öffentliche Formate im religiösen Raum dann eine Art "Hintertür" wäre? "Das wäre unredlich. Ich veranstalte seit 40 Jahren Konzerte, da muss ich nicht betrügen", weißt Harasim solche Überlegungen zurück. Er wolle nicht in Situationen kommen, bei denen er Dinge "umlabeln" muss.

Langweilig wird den Mitarbeitern des Concertbüros trotz ausbleibenden Shows derzeit übrigens nicht. Man schiebe seit Monaten ständig um die 500 Veranstaltungen vor sich her und plane immer mit Vorlauf so, als ob man auch tatsächlich das Event durchziehen könne. Positiv stimme ihn die Hoffnung, dass die Zeit eines Tages wiederkomme, seine Arbeit wie früher verrichten zu können, auch wenn Harasim sich keine Illusionen macht, dass in diesem Jahr noch Veranstaltungen ohne jegliche Einschränkungen stattfinden.

Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Geimpften und Ungeimpften

Ein bisschen neidisch blickt er auf Länder, die es mit Corona weitaus härter getroffen hat und die jetzt schon wieder ihre Bühnen bespielen wie vor der Pandemie. Allen voran die USA oder Großbritannien oder andere Länder, die früher und mehr Impfstoff bestellt hätten.

Gewappnet ist Harasim jedenfalls für entsprechende Vorgaben, was die Kontaktverfolgung oder das Erfassen von Gästedaten zwecks Infektionsschutz angeht. "Ich glaube nicht, dass künftig nur noch derjenige ein Konzert besuchen darf, der einen gültigen Impfpass vorlegt. Aber unsere Branche wird sicherlich auch kreative Beiträge leisten, um sicherzustellen, dass man Veranstaltungen sicher durchführen und auch besuchen kann", meint er. Auf keinen Fall wolle er eine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Geimpften und Ungeimpften.