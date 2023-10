Armut in Deutschland

Notfall-Hotline der Tafel bietet Soforthilfe: "Es gibt Menschen in München, die hungern"

Die Tafel hilft Menschen in Not, doch "der aktuelle Ansturm überfordert uns", sagt der Ehrenamtliche Axel Schweiger. Er fürchtet, dass im Laufe des Winters noch viele Menschen in "schwierige Lebenslagen" kommen könnten.