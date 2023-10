Elisabeth Peterhoff, Vorstandsmitglied der Rummelsberger Diakonie und Leiterin der Diakoninnengemeinschaft, verlässt das Sozialwerk Ende Januar 2024. Die Diakonin wird die Leitung der Telefonseelsorge Ostoberfranken mit Dienstsitz in Bayreuth übernehmen, teilte die Rummelsberger Diakonie mit. "In meinen letzten beruflichen Jahren mich noch einmal der Seelsorge so explizit widmen zu können, ist ein willkommenes Geschenk", schrieb Peterhoff in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die scheidende Diakonin hatte ihre Leitungsämter seit 2017 inne. Der Sitz im Vorstand der Rummelsberger Diakonie bleibt den Angaben zufolge bis zur Wahl einer Nachfolgerin von Peterhoff vakant. In der Diakoninnengemeinschaft werde übergangsweise die Leitende Studierendenbegleiterin Diakonin Harriet Tögel die Vertretung der Ältesten wahrnehmen.

Die Rummelsberger Diakonie gehört mit einem Jahresumsatz von 330 Millionen Euro zu den großen diakonischen Trägern in Deutschland. Mehr als 6.200 Voll- und Teilzeitbeschäftigte arbeiten in rund 350 Einrichtungen, deren Angebote täglich fast 13.000 Menschen in Anspruch nehmen.