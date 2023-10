Gastbeitrag von Philipp Hildmann, Bayerisches Bündnis für Toleranz

Toleranz-Experte zu Landtagswahl in Bayern: Was jetzt passieren muss, damit Deutschland lebenswert bleibt

"Was haben wir versäumt?" Philipp Hildmann, Geschäftsführer des Bayerisches Bündnis für Toleranz, blickt in einem Gastbeitrag auf die Wahlergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023, analysiert die Alarmzeichen und benennt, was jetzt im nächsten Schritt wichtig ist – sieht aber auch einen kleinen Lichtblick.