Landessynode tagt an außergewöhnlichem Ort: Konstituierende Sitzung findet in Autohof an A3 statt

An diesem Punkt trifft sich der Autohof mit der Landessynode: Weil deren übliche Tagungsorte - etwa Gemeindesäle oder Tagungshotels - angesichts der 108 Synodalen plus den Mitarbeitenden im Hintergrund für die Hygienevorgaben zu klein sind, musste die konstituierende Sitzung diesen März abgesagt werden. In der Event-Arena sowie den Tagungsräumen des Hotels und auch in der Autobahnkirche hingegen ist genug Platz für Plenartagung und Ausschusssitzungen.

Landessynode tagt in Autobahnkirche

Doch der Autohof Strohofer - mit seiner rund 50 Hektar großen Fläche einer der größten Europas - ist nicht nur wegen seiner Größe etwas Besonderes. Die Familie ist schon immer stark christlich orientiert gewesen.

Sie engagiert sich in Netzwerken christlicher Unternehmer, vor mehr als 20 Jahren fing sie mit dem Bau einer Autobahnkirche an, dem Spott im Ort zum Trotz. Seither lädt sie jedes Jahr an Pfingsten zum großen Trucker-Gottesdienst mit Hunderten Gästen.

Strohofer sagt, ihre Familie glaube, "dass Gott zu einem glücklichen und erfüllten Leben gehören muss".

Der Bau des Gotteshauses, das von außen ein bisschen wie ein Lego-Bausatz aus Betonelementen wirkt, war den Strohofers ein Herzensanliegen - allen voran dem "Toni" und seiner Tochter Manuela. Nicht nur, weil die Familie einen 17-jährigen Sohn und Bruder bei einem Unfall verlor. Aber schon auch. Vor allem aber "aus Dankbarkeit, dass Gott immer für uns da ist".

Diese Gläubigkeit der katholischen Strohofers kontrastiert nur auf den ersten Blick mit dem Umfeld der Kirche. Im Vorraum stehen Nippes und Devotionalien: hölzerne Schutzengel für den Auto-Innenspiegel, Tassen, Bücher von christlichen Bestseller-Autoren wie Anselm Grün, Stifte, Teelichter. Mit dem Verkauf wird ein Teil der Unterhaltskosten gedeckt. Auf Vertrauensbasis: Es gibt dort kein Personal, nur einen Opferstock. Den Großteil finanzieren die Strohofers privat.

Ungewöhnlicher Treffpunkt für die Synodalen

Vor der Tür in Sichtweite ragen die Werbetafeln von Schnellrestaurants in die Höhe, von drei Tankstellen, die alle zum Autohof gehören. Auch Elektroladesäulen gibt es inzwischen. Und ein Restaurant. Ebenfalls in Sichtweite: ein Sexshop und eine Spielhölle. "Die haben mit uns aber nichts zu tun. Die stehen auf der anderen Seite der Straße", sagt Manuela Strohofer. Diese Klarstellung ist ihr ganz besonders wichtig. Mit "solchen Dingen" will die Unternehmer-Familie nichts zu tun haben.

In diesem Spannungsfeld also werden die neu gewählten Synodalen erstmals zusammenkommen. Für den bildungsbürgerlich geprägten bayerischen Protestantismus eine ganz neue Erfahrung. Oder, wie es Manuela Strohofer sagt: "Ich finde es gut, dass die Kirche in diesen schwierigen Zeiten den Mut hat, an Orte zu gehen, die anders sind, als man es erwartet." Landeskirchen-Sprecher Michael Mädler sagt, der Autohof sei auf Vorschlag eines Synodalen kontaktiert worden.